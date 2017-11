Bišćan o Zahoviču: Raven komunikacije naj ne gre v to smer

Kronaveter: Prišli smo po zmago, a si jo glede na potek nismo zaslužili

18. november 2017 ob 08:34

Maribor - MMC RTV SLO

"Če se želiš boriti za vrh in biti resna ekipa, ti morajo biti take stvari motiv, da se vrneš na staro pot," je po prvem porazu v Prvi ligi povedal trener Olimpije Igor Bišćan.

Po derbiju, ki ga je Maribor v Ljudskem vrtu dobil z 1:0, so Ljubljančani športno čestitali nasprotnikom za, kot so priznali, zasluženo zmago. Če je bila še pred tednom dni Olimpija v prvi tekmi četrtfinala pokala doma od večnega tekmeca boljša s 3:0, pa je bila tokrat zgodba obrnjena. Gostitelji so pokazali bistveno boljšo igro, zmaji pa niso bili na isti ravni kot na domači zelenici. Bišćan v začetni postavi ni naredil bistvenih sprememb. Le v osrčju obrambe je mesto Arisa Zarifovića zasedel kapetan Branko Ilić, ki je bil znova eden boljših v Olimpijini ekipi. Druge taktične zamisli so ostale enake, kot so bile za prvi novembrski medsebojni obračun, a so se hitro morale spremeniti, saj je Maribor prek Marcosa Tavaresa povedel že v šesti minuti.

"Hiter gol je spremenil nadaljnji potek igre. Morali smo tvegati in za hrbtom puščali precej praznega prostora, kar je bilo nekajkrat težko braniti. Maribor je bil v prvem delu poleg doseženega zadetka še nekajkrat nevaren. V drugem delu smo bolje nadzirali te protinapade. Nekajkrat smo poskušali, a smo imeli le eno res lepo priložnost. Več si jih nismo priigrali. Vedeli smo, da jih ne bo veliko in bo težko prebiti ta blok. Ni nam uspelo zabiti in na koncu zaslužena zmaga Maribora, za kar jim čestitam," je v svojem slogu mirno po tekmi razlagal nekdanji odlični nogometaš Liverpoola.

Bišćan: Nimamo še mirnosti in rutine

Čeprav ima Olimpija v ligi najboljšo obrambo, si je ta v prvem delu privoščila nekaj napak. Veliko je v šesti minuti napravil Denis Klinar, ki je sicer dobil skok v kazenskem prostoru, a slabo razčistil in žogo le 'spustil' Tavaresu, na katerega so ljubljanski nogometaši pozabili, domači kapetan pa je zatresel mrežo. Klinar se tudi sicer na desnem krilu ni dobro znašel. Podobno tudi ni bilo prave nevarnosti po levi ljubljanski strani. Junak pokalnega obračuna Nik Kapun ni imel svojega dne, bočni branilec Dino Štiglec je imel dovolj težav že defenzivno, v napadu pa ni nudil prave podpore soigralcem.

Prav po Štiglečevi desni strani mariborskega napada je šlo največ žog in predložkov. Vsaka visoka je bila v uvodnih minutah skorajda nevarna za gostujoča vrata. Kot da se zmaji po hitro prejetem golu precejšen del prvega polčasa niso pobrali. Tako je na primer v 38. minuti ljubljanska obramba samega pustila Dareta Vršiča, ki pa ni bil natančen. Nekdanji nogometaš Olimpije je zatem sam – sicer po nedosojenem prepovedanem položaju – stekel proti Aljažu Ivačiču, ki pa je dobil dvoboj ena na ena. Takoj po začetku drugega polčasa pa se je ljubljanska obramba slabo odzvala po predložku Martina Milca, vendar je strel nekoliko prenizkega Tavaresa zletel prek vrat.

"Če ne bi dobili hitro gola, bi bila zgodba drugačna, a o tem nima smisla razmišljati. Še vedno smo ekipa, ki se sestavlja. Vidi se, da še nimamo neke mirnosti in rutine, ko pridejo trenutki, ko ne gre potek po naših željah. Začenjamo delati stvari zunaj konteksta našega načrta. Prevečkrat smo tedaj izgubili nadzor in puščali Mariboru preveč prostora. Te stvari moramo še izboljšati," je povedal hrvaški strokovnjak na ljubljanski klopi, ki ni imel razigranega varovanca v napadu. Abassa Issaha, ki je načel mariborsko mrežo v Stožicah, je tokrat zelo dobro ustavljal Jean Claude Billong. V prvem delu so zmaji sprožili le dva strela, od tega nobenega v okvir. V drugem so sicer imeli pobudo, a je bila ta jalova. Podobno kot za Maribor v Ljubljani, ko pri kreaciji igre ni imel nobene ideje na sredini, je tokrat to veljalo za Olimpijo. V drugem polčasu je sicer bila nekoliko nevarnejša. Najlepša priložnost se je gostom ponudila v 88. minuti, vendar pa mlademu Gancu tokrat odbite žoge ni uspelo spraviti v mrežo, kot jo je pred tednom dni.

Kronaveter najnevarnejši igralec Olimpije

Dve minuti pred koncem rednega dela je z roba kazenskega prostora po preigravanju natančno z levico omenjeni strel sprožil Rok Kronaveter. Mariborčan v zeleno-belem dresu se je podpisal tudi pod drugi najnevarnejši ljubljanski poskus, ko je s podobnega mesta meril desnico, obakrat pa je bil na mestu Ljubljančan na delu na Štajerskem, Jasmin Handanović. "Seveda po tekmi ne moremo biti zadovoljni, saj smo prišli po zmago, a glede na potek si je nismo zaslužili. Maribor je bil predvsem v prvem polčasu boljši nasprotnik in imel tri lepe priložnosti, mi pa tako rekoč nobene. Na koncu smo nekaj poskušali, imeli priložnost oziroma dve, a nam je nekaj zmanjkalo. Ni kaj, zaslužena zmaga Maribora," je povedal Kronaveter.

Najboljši igralec sezone pred dvema letoma, ko je Olimpija osvojila naslov, verjame, da se bo Olimpija odzvala po tem porazu, kot se je Maribor po pokalnem: "Vedeli smo, da bo tu težja tekma. Tu je njihovo občinstvo in je težje igrati, še posebej če dobiš tako hitro gol. Po tem se nismo pobrali in bili kar nekje 20 oziroma 30 minut v šoku. Lahko smo srečni, da v prvem delu nismo dobili še kakšnega. Odziv mora zdaj biti podoben mariborskemu. Toda spet je tu derbi in nas čaka še ena težka tekma. Vendar imamo kapital s prve tekme. Ne smemo se braniti, ker vidimo, da če se postaviš preveč nazaj in hitro dobiš gol, je v nogometu mogoče vse. A se bomo zbrali in imamo dovolj kakovosti, da gremo v pokalu dalje."

Kronaveter se vrača po dolgi odsotnosti (poškodba in spor z Green Dragonsi). Za zdaj ga Bišćan v igro pošilja s klopi, v Ljudskem vrtu pa je poživil igro in bil najnevarnejši zmaj. Glede na slabšo igro vezne vrste na tej tekmi in tokrat popolnoma razglašenega Ricarda Alvesa bi lahko Krona, čigar kakovost je dokazana, kmalu postal stalni član udarne enajsterice na položaju ofenzivnega vezista: "Vsak igralec si želi čim več igrati, a je realno, da mi po tej dolgi odsotnosti trener daje manjšo minutažo in me postopoma vključuje. Upam, da bo iz tekme v tekmo večja. Trdo treniram in delam, da se čim hitreje vrnem. Mislim, da mi počasi tudi uspeva."

Džentelmenski odziv Bišćana na Zahoviča

20 krogov je še do konca državnega prvenstva, spomladi sta na sporedu tudi še dva derbija, je pa Olimpija prvo mesto zdaj prepustila Mariboru, ki ima tri točke več. Zmaji so doživeli prvi letošnji poraz, vijoličasti pa sploh še niso klonili. "Slej kot prej je tudi poraz moral priti. To ni zdaj šok. Kar zadeva odziv ekipe, ni velike filozofije. Če se želiš boriti za vrh in biti resna ekipa, ti morajo biti take stvari motiv, da se vrneš na staro pot in da že na naslednjem treningu daš vse od sebe. Me ne skrbi, kakšen bo odziv, saj vidim, kako delamo na treningih in kako se fantje vedejo," je dodal Bišćan.

Na novinarski konferenci je dobil tudi vprašanje o komentarjih športnega direktorja Zlatka Zahoviča, ki je pred tekmo znova precej prahu dvignil z (nepotrebnimi) provokativnimi izjavami o Olimpiji, Bišćan pa je džentelmensko odgovoril: "Ne vem, zakaj bi to komentiral. Bilo bi dobro, če raven komunikacije ne bi šel v to smer. On je človek, ki ima svoje mišljenje. Imam ga tudi jaz, a ga bom zadržal zase." Že prihodnjo sredo Olimpija znova prihaja v Maribor, ko bo v četrtfinalu pokala branila 3:0 s prve tekme.

Tilen Jamnik