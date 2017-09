Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hrvaški napadalec Dominik Glavina zapušča Rudar. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Glavina zapušča Rudar; jamajški up v dresu Domžal

Stefan Smiljanić okrepil Ankaran Hrvatine

2. september 2017 ob 09:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dominik Glavina, ki je v lanski sezoni pridno tresel mreže v Prvi ligi, zapušča Rudar, Domžale pa so se okrepile z jamajškim reprezentančnim napadalcem Shamarjem Nicholsonom.

Da bo 24-letni Glavina zelo verjetno zapustil velenjsko ekipo, je bilo že dlje časa znano, saj je proračun Rudarja letos precej nižji. Hrvaški napadalec je sporazumno prekinil pogodbo. To sezono je odigral le dve tekmi državnega prvenstva, potem ko je bil v pretekli sezoni s 16 zadetki drugi najboljši strelec prvenstva, takoj za klubskim soigralcem Johnom Maryjem.

Vodstvo Rudarja je na prvi septembrski dan registriralo novega člana, saj se je moštvu trenerja Marijana Pušnika pridružil iraški branilec Najm Švan Ali Al Kuraiši.

Domžale je okrepil Jamajčan Shamar Nicholson. Dvajsetletnik je trenutno z Jamajko v Kanadi, kjer bo v soboto igral na prijateljski tekmi.

"Vselej sem si želel igrati v Evropi, zato me zelo veseli, da se že pri dvajsetih letih podajam v osrčje stare celine. Domžale sem že dobro spoznal, vem, da gre za sredino, ki odlično dela z mladimi nogometaši. To je bil odločilen faktor pri moji odločitvi, saj si želim trdega dela in napredka v karieri," je povedal Nicholson, ki je vso svojo nogometno pot doslej prehodil v jamajškem klubu Boys' Town. Lani je v prvoligaški konkurenci na 30 tekmah dosegel 15 zadetkov, s čimer je bil drugi najboljši strelec prvenstva.

Vrste Aluminija je zapustil Denis Vezjak in se pridružil drugoligašu Dravi, v Kidričevo pa se je preselil David Lukanc. Posojeni član Olimpije je bil še v uvodu sezone član Ankaran Hrvatinov, v dresu katerih je odigral dve tekmi. Ankarančanom sta se pridružila Stefan Smiljanić, nekdanji up Olimpije, ter povratnik Matic Furjan, nazadnje član Drave.

