Gulić zagotovil Gorici prvo spomladansko zmago

15. marec 2018 ob 17:00

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nogometaši Gorice so na zadnji tekmi 23. kroga Prve lige premagali Aluminij z 1:0. Gostitelji so se veselili prve zmage v spomladanskem delu.

Goriški nogometaši so okusili slast zmage prvič po 14. krogu, ko so odnesli tri točke iz Kidričevega. Prvi gol v spomladanskem delu prvenstva je za vrtnice dosegel Mark Gulić v 73. minuti.

Kidričani so prvič zapretili že v 3. minuti, ko je po podaji iz kota do strela prišel Josip Zeba, Januš Štrukelj pa se je izkazal z obrambo. V 16. minuti se je lepa priložnost ponudila Krunu Ivančiću, vendar je strel blokiral Žiga Lipušček. V 19. minuti je v kazenskem prostoru Aluminija Gulić prišel do prostora za strel, eden od nasprotnih branilcev je bil pravočasno v bloku. V 24. minuti se je za strel z razdalje odločil Amel Džuzdanović, a je meril prek vrat. Isti nogometaš je še enkrat prišel do strela v 27. minuti, z obrambo se je izkazal Matija Kovačić.

Ključna je bila zadnja minuta prvega polčasa, ko je Ilija Martinović prejel drugi rumeni karton. Celoten drugi polčas so gostje odigrali z deseterico.

Škarabot zadel vratnico

V 50. minuti so Goričani stresli vratnico. Aluminijeva obramba je žogo izbijala, a le v glavo Matiji Škarabotu, od njega pa se je odbila v okvir gola. V 53. minuti je do neoviranega strela prišel Džuzdanović, Kovačić se je izkazal z obrambo. V 70. in 72. minuti je Aluminij prišel do dveh strelov, le nekaj trenutkov kasneje pa so na drugi strani zadeli Goričani. Rezervist Miran Burgič je po strelu z glavo stresel prečko, odbito žogo pa je z glavo v gol spravil Gulić.

Gostje so do konca tekme poskušali ogroziti goriški gol in iztržiti prvo točko v Novi Gorici, a so se domači brez težav ubranili.

To je bila 250. domača prvoligaška zmaga za Goričane.

Zarifović ostaja v Stožicah

Vodilna Olimpija je podaljšala sodelovanje z Arisom Zarifovićem do konca sezone 2020/21. "Ponudba iz tujine je bila mamljiva in resno sem razmišljal o njej, toda v klubu smo se dogovorili, da je bolje, da ostanem. Vesel sem, da bom še naprej član Olimpije in upam, da bom soigralcem v tej sezoni pomagal do dveh lovorik, ki si jih tako želimo," je pojasnil Zarifović.

Primorec se je v Ljubljano preselil pred začetkom sezone 2012/13, v tem času pa je za Olimpijo odigral 119 tekem.

23. krog:

GORICA - ALUMINIJ 1:0 (0:0)

Gulić 73.

RK: Martinović 45./Aluminij

Gorica: Štrukelj, Curk, Kavčič ( 46./Žigon), Jogan, Lipušček, Škarabot, Humar, Džuzdanović ( 69./Burgić), Grudina, Marinič ( 61./Nagode), Gulić.

Aluminij: Kovačić, Šme, Martinović , Zeba, Jurčević, Marinšek , Petrovič, Ivančić ( 72./Nunić), Tahiraj ( 46./Ploj), Mensah, Kidrič ( 79./Štor).

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)



Odigrano v torek in sredo:

MARIBOR - DOMŽALE 1:2 (0:1)

2.000; Vršič 89.; Širok 10., Bizjak 49.

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI 1:1 (1:0)

250; Vekić 20.; Suljić 75./11-m



CELJE - TRIGLAV 5:2 (2:2)

270; Pungaršek 17., Pečnik 45., Lupeta 73., Džinić 76., Predragović 93.; Poplatnik 18., 32.

OLIMPIJA - RUDAR 4:0 (1:0)

1.000; Benko 30., Alves 49./11-m, Miškić 75., Vombergar 91.

RK: Vasiljević 74./Rudar

Lestvica: OLIMPIJA 23 17 4 2 43:10 55 MARIBOR 22 14 6 2 38:15 48 DOMŽALE 21 12 4 5 42:17 40 RUDAR 21 10 3 8 28:23 33 CELJE 22 9 6 7 32:29 33 GORICA 22 8 2 12 22:32 26 KRŠKO 20 5 5 10 25:38 20 ALUMINIJ 22 4 6 12 22:36 18 TRIGLAV 21 3 5 13 18:40 14 ANKARAN HRVATINI 22 2 7 13 19:49 13

