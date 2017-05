Handanović, Rajčević in Zahović ostajajo v Mariboru

Zahovič: Druge novosti sledijo v prihodnjih dneh in tednih

23. maj 2017 ob 16:13

Maribor - MMC RTV SLO

Slovenski nogometni prvak Maribor je podaljšal pogodbe s tremi nogometaši: Jasminom Handanovićem, Aleksandrom Rajčevićem in Luko Zahovićem.

Handanović je pogodbo podaljšal do leta 2018, Rajčević do leta 2019, Zahović pa do 2020.

Maribor ima zadeve že pripravljene

"Maribor gre skozi tranzicijo, a spoštuje svoje vrednosti. Že dolgo smo imeli sklenjen dogovor z vsemi tremi in zdaj je čas za objavo. Druge novosti sledijo v prihodnjih dneh in tednih. Maribor ima zadeve že pripravljene," je za spletno stran Maribora povedal športni direktor Zlatko Zahovič.

Ostajamo na svoji poti

In dodal: "Smo v obdobju, ko ima trener čas dobiti vpogled v zmožnosti vseh igralcev s preizkušanjem različnih rešitev. Kljub temu smo po razpletu vikenda povečali prednost na lestvici, kar pove marsikaj o konkurenci. Mi pa ostajamo na svoji poti. Mi smo Maribor."

Maribor bo v zadnjem krogu državnega prvenstva v soboto gostil Krško. Na lestvici ima 13 točk naskoka pred Olimpijo in Gorico.

A. V.