Rožman: Poraz ne boli, bolijo pa poškodbe, ki smo jih utrpeli

Milanič: Do konca bomo potrebovali prav vse igralce

29. april 2018 ob 12:56

Maribor,Celje - MMC RTV SLO

V domžalskem in mariborskem taboru upajo na pozitivne novice po dodatnih pregledih poškodovanih igralcev. Kljub poškodbam so vijoličasti v 29. krogu slavili, končan pa je niz neporaženosti Domžal.

14 tekem domžalski nogometaši v Prvi ligi niso poznali poraza, v 29. krogu pa so klonili v Celju (2:1). Vmes so kar 13-krat zmagali, nazadnje pa so klonili pred pol leta. Toda, kot je dejal Rožman, poraz ni tako grenak, najhuje je, da so morali predčasno tekmo končati kar trije njegovi varovanci. Že po nekaj minutah se je poškodoval izvrstni Senijad Ibričić, predčasno pa sta zelenico zapustila tudi Zeni Husmani in Matija Širok, prav tako pomembna člena domžalske zasedbe.

“Videli smo zanimivo in zelo gledljivo tekmo. Od prve minute smo si želeli prevzeti pobudo, a sta nas le nekaj trenutkov zatem presekali poškodbi Ibričića in Husmanija. Hitro smo se znašli v zaostanku in na polčas odšli ob dveh prejetih zadetkih. V nadaljevanje smo krenili z izredno borbeno igro, s katero smo si pripravili številne obetavne priložnosti za zadetek. Vsekakor nam je žal neizkoriščenih priložnosti, ki bi tekmo lahko prevesile v drugo smer. Kakor koli, fantje si zagotovo zaslužijo vse pohvale za borbenost," je za klubsko stran povedal Rožman.

Z zmagovito serijo so ujeli priključek z vrhom, po tem porazu pa za drugim mestom zdaj zaostajajo pet točk: “Slej ko prej je do tega poraza moralo priti. To nič ne boli, bolijo pa poškodbe, ki smo jih utrpeli. Za nami je izjemen niz, ki so ga fantje dosegli s trdim delom. Vedeli smo, da nas bo nasprotnik skušal onemogočiti na vse načine, in to jim je danes tudi uspelo. Upamo, da bodo natančnejši pregledi prinesli boljše novice in da bodo vsi čim prej spet z nami. Brez dvoma bomo ostali zvesti svoji vsebini. Ne bomo se predali in borili se bomo do konca."

Domžalčani so bili sicer v Celju nevarnejši. Pri izidu 0:0 je po strelu Daria Menjaka žoga zadela okvir vrat, nato pa so gostitelji v 29. minuti povedli prek nekdanjega člana Domžal Rudija Požega Vancaša. Še pred polčasom je domačo prednost po odboju od vratnice povišal Lovro Cvek. V drugem delu so gostje imeli premoč, a so bili nenatančni oziroma je bil razpoloženi vratar Metod Jurhar na mestu. Klonil je le v 65. minuti, ko je bil uspešen Shamar Nicholson. "Mislim, da smo gledali zelo dobro tekmo, z visokim ritmom in s številnimi priložnostmi na obeh straneh. Odigrali smo odličen prvi polčas, v drugem nekako trpeli in imeli tudi nekaj športne sreče, a na koncu z veliko truda in energije uspeli tekmo zmagati," je pristavil celjski trener Dušan Kosič. Domžalčani, ki bodo v sredo ob 18.00 gostili Ankaran, so srečanje končali brez vratarja Ajdina Mulalića, ki je ob izteku tekme prejel rdeč karton.

Milanič: Do konca bomo potrebovali vse igralce

Tudi Maribor je srečanje končal z igralcem manj, tudi vijoličasti so imeli smolo s poškodbami, a so v 29. krogu vseeno osvojili tri točke. Z 2:1 so na domači zelenici premagali Triglav. Za peto zaporedno zmago so vendarle plačali visok davek – izključen je bil Saša Ivković, Jan Mlakar si je poškodoval gleženj, poškodovan pa je šel z igrišča tudi dvakratni strelec Luka Zahović. Oba mlada napadalca sta v odlični formi. Mlakar razkazuje razkošen talent, Zahović pa trese mreže. Proti Kranjčanom sta sodelovala pri izenačujočem golu, Luka pa je zatem v prvem polčasu še dokončal preobrat, potem ko je Triglav povedel prek Mateja Poplatnika.

Tekmo smo začeli zelo dobro, čeprav so manjkale priložnosti v začetnem delu. Potem nas je gol gostov presekal, vendar so se fantje zelo dobro odzvali. Zadeli smo dvakrat in prišli do preobrata, potem po vstopu Tavaresa v igro še do priložnosti za 3:1. V drugem polčasu smo še nekajkrat zapretili, potem pa nam je izključitev Ivkovića otežila nalogo, da nismo mogli biti tako prepričljivi. Smo pa dobro reševali situacije, ki smo jih morali. Fantje si zaslužijo čestitke za to peto zmago v nizu, izpostaviti pa moram tudi odlično ozračje na tribunah. Od navijačev smo dobivali podporo v odločilnih trenutkih, čutila se je energija, ki nam je veliko pomenila,” je za klubsko spletno stran povedal domači trener Darko Milanič, potem ko z varovanci vse bolj diha za ovratnik do tega kroga vodilni Olimpiji.

"Moramo se res najprej prešteti, potem pa s polno energijo k novemu izzivu. Težko je reči, kakšno je stanje z Zahovićem in Mlakarjem. Upam, da ju ne čaka dolgotrajnejša odsotnost. Luka je dobil udarec v hrbet, pri Janu gre za zvin gležnja. Drugega, ne tega, ki ga je imel poškodovanega v Kidričevem. Za kako resni poškodbi gre, pa je zdaj še prehitro govoriti. Počakali bomo na mnenje zdravniške službe. Se pa je vrnil Milec, na dobri poti je tudi Šuler. Nazaj bosta Handanović in Viler, tako da bomo našli rešitve tudi za sredo. Ob tem kažejo veliko prizadevnost na treningih Bohar, Vršič, Ahmedi, Cretu, ki bodo prav tako spet dobili priložnost. Potrebovali bomo prav vse do konca sezone,” je Milanič dodal pred gostovanjem v Velenju, ki Maribor čaka v sredo ob 16.00.

Na drugi strani čaka Triglav ogorčen boj za obstanek. Kranjčani so zadnji, za predzadnjim Ankaranom pa zaostajajo kar pet točk. Vseeno trener Siniša Brkić, kot je dejal za Prvo ligo, verjame, da bodo tudi naslednjo sezono del prvoligaške druščine: “Škoda, saj so moji fantje prikazali dobro predstavo. Povedli smo v Ljudskem vrtu, a nas je pet slabih minut stalo – lahko rečem – zmage. Zgleda smo prehitro dali gol, ker smo sicer odigrali disciplinirano in taktično dobro tekmo. Nismo se predali in tudi v drugem polčasu pritisnili. Gremo iz tekme v tekmo. Videli ste, da igra veliko mladincev, ki so se zahtevnemu mariborskemu občinstvu pokazali v dobri luči. Prihodnost je pred nami, bomo pa videli. Dokler smo matematično v igri, igramo in verjamem, da bomo obstali v Prvi ligi."

T. J.