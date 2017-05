Rijeka z dvema goloma Gavranovića do zgodovinske dvojne krone

Novo veliko razočaranje za Dinamo

31. maj 2017 ob 22:07

Varaždin - MMC RTV SLO

Nogometaši Rijeke so v finalu hrvaškega pokala v Varaždinu premagali zagrebški Dinamo s 3:1 in prvič osvojili dvojno krono.

Izbranci Matjaža Keka so po premiernem naslovu državnega prvaka še četrtič osvojili hrvaški pokal. Dinamo je ostal brez tretje zaporedne pokalne lovorike in ima letos prazno vitrino, razočaranje pri Zagrebčanih je bilo ogromno.

Na stadionu Anđelko Herjavec je Roman Bezjak odigral vseh 90 minut za Rijeko, Matic Črnic pa je sedel na klopi. Petar Stojanović ni dobil priložnosti pri Zagrebčanih.

Gavranović zadel dvakrat

V 24. minuti je Franko Andrijašević po levi strani prodrl v kazenski prostor, njegov prvi predložek je bil ustavljen, nato pa je lepo zaposlil Maria Gavranovića, ki je z desetih metrov zatresel mrežo. Osem minut pred odmorom je izenačil Dani Olmo, najbolje se je znašel v kazenskem prostoru po podaji s prostega strela z desne strani.

Župarič postavil piko na i

Takoj na začetku drugega dela je sijajni Gavranović najvišje skočil po podaji iz kota, vratar Daniel Zagorac je slabo ocenil let žoge, na daljši vratnici pa je Švicar zlahka zadel z glavo. Končni izid je postavil Dario Župarić v 72. minuti z natančnim diagonalnim strelom z levo nogo, potem ko obramba Dinama ni izbila žoge iz kazenskega prostora po predložku iz kota.

Rijeka je v finalu pokala praznih rok ostala le v prvem poskusu leta 1994, ko jo je premagal prav Dinamo, zato pa so Zagrebčane premagali leta 2014, ko je Rečane že vodil Kek, in danes. Leta 2003 je bila boljša od Hajduka, dve leti pozneje pa je premagala Varteks.

Kek: Za Rijeko ni samoumevno, da osvaja lovorike

"Ni bilo lahko igrati to finalno tekmo po polomu na Maksimiru v zadnjem krogu prvenstva. Sezona je bila dolga, igralci so že zelo utrujeni. Zadetek na začetku drugega polčasa je presekal Dinamo. Zadeli smo v idealnem trenutku, nato pa smo nadzorovali potek tekme in zasluženo smo se veselili naslova. Nekateri igralci niso bili pripravljeni za vseh 90 minut, a so stisnili zobe. Za Rijeko ni samoumevno, da osvaja lovorike. Naslednjo sezono ne bomo pod pritiskom. Nogomet me je ogromno naučil v življenju. Bahavosti ne poznam. Če si pošten, te bo nogomet nagradil," je bil v pogovoru za HRT navdušen Kek.

Rijeka je v zadnjem, 36. krogu, na gostovanje pri zagrebškem Dinamu, podprvaku v ligi, izgubila z 2:5. Razplet zadnjega kroga pa ni vplival na končno razvrstitev. Nogometaši Rijeke so že 21. maja osvojili naslov hrvaškega prvaka, potem ko so v predzadnjem krogu premagali Cibalio s 4:0. Rečani so tako prekinili vladavino Dinama, ki je bil pred tem prvak enajst let zapored.

Nogometaš Rijeke Franko Andrijašević je že pred finalom pokala prejel rumeno majico Sportskih novosti za najboljšega igralca hrvaške lige v tej sezoni, dosegel je 16 zadetkov.

Hrvaški pokal, finale:

Dinamo Zagreb - RIJEKA 1:3 (1:1)

Olmo 37.; Gavranović 24., 46., Župarić 72.

Dinamo Zagreb: Zagorac, Matel, Schildenfeld, Lesković (53./Soldo), Pivarić, Machado, Gojak (59./Sammir), Pavičić, Olmo, Soudani, Hodžić (75./Henriquez).

Rijeka: Prskalo, Ristovski (85./Žuta), Župarić, Elez, Vešović, Bradarić, Mišić, Andrijašević (60./Maleš), Bezjak, Gorgon (74./Čanađija), Gavranović.

Sodnik: Ante Vučemilović (Osijek)

A. G.