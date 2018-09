Smola v Podgorici dodatna motivacija za Zahovića

Proti Avstriji in Belorusiji v napadu začel Berić, proti Črni gori Matavž

6. september 2018 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če med njih ne štejemo Romana Bezjaka, vse od upokojitve Milivoja Novakovića junija lani slovenska nogometna reprezentanca čaka na zadetek napadalca.

Izmed tistih štirih, ki so na reprezentančnem seznamu za uvodni tekmi Lige narodov proti Bolgariji in Cipru, se je v majici Slovenije zadnji vpisal med strelce Robert Berić pred skoraj natančno tremi leti, ko je zadel za zmago z 1:0 nad Estonijo v Ljudskem vrtu. Tim Matavž je zadnji reprezentančni gol dosegel daljnega 31. maja 2013 na prijateljski tekmi proti Turčiji v Bielefeldu (0:2), Andraž Šporar in Luka Zahović pa še čakata na svoj premierni zadetek.

V Stožicah se počuti kar domače

Zahović je bil prvič vpoklican v izbrano vrsto za prejšnjo tekmo v Črni gori. Ob koncu tekme bi tudi stopil na igrišče, če se ne bi poškodoval Miha Mevlja, zaradi česar je moral selektor Tomaž Kavčič kot zadnjo šesto menjavo na zelenico poslati branilca.

"Takrat sem bil jezen, ampak mislim, da je tako tudi prav. To je bila dodatna motivacija, da se še bolj izkažem na treningih in si poskušam čim prej izboriti priložnost za igro," je pred današnjo tekmo proti Bolgariji (ob 20.45, prenos na TV SLO 2 in MMC-ju) povedal v pretekli sezoni z 18 zadetki najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. V tej sezoni je pri številki pet, dva je dosegel v zadnjem krogu.

"Vesel sem, da sem v nedeljo v Kranju dvakrat zadel, to mi je dalo dodatno samozavest, ki mi je v tem trenutku ne manjka. Prepričan sem v to, kar delam. Konkurenca je vsepovsod velika. Če pa si priden in treniraš, te to nagradi. Ko dobiš priložnost, jo moraš zagrabiti," o konkurenci v reprezentančnem napadu pravi Zahović.

Pred začetkom novega tekmovanja je optimist: "Mislim, da imamo odlično ekipo, če pogledamo, v katerih klubih igrajo naši igralci. Pozitivno lahko pričakujemo tekme v Ligi narodov in na njih si želimo zmagovati. Glede na rezultate Maribora v Stožicah, bi lahko rekel, da se na tem stadionu počutim kar domače (smeh)."

"Špoki": Gol lahko damo vsaki reprezentanci

Šporar je v Podgorici igral v drugem polčasu namesto Matavža, a tudi na sedmem srečanju v reprezentanci ni uspel zatresti mreže. Morda bo že drevi drugače, saj je trenutno v zelo dobri formi. S šestimi zadetki je najboljši strelec slovaške lige, še pet jih je dodal v kvalifikacijah za Evropsko ligo, kjer je Slovan Bratislava v "playoffu" izpadel proti dunajskemu Rapidu. V celotni lanski sezoni jih je za Arminio Bielefeld in Slovan skupaj dosegel osem.



"Gotovo si želim dobro formo prenesti v reprezentanco. Prepričan sem, da imamo dovolj kakovosti, da lahko damo gol vsaki reprezentanci. Osnova pa mora biti striktna in čvrsta obramba, vsakomur moramo dati vedeti, da igra v Sloveniji. Mi nismo Španija. Najpomembneje je, da dihamo kot eno, se borimo eden za drugega, samo tako lahko izplava individualna kakovost. Bolgari imajo bogato zgodovino, imeli so dobro reprezentanco, gotovo pa tudi zdaj niso neki avtsajderji, tako da nas čaka težka tekma. Ampak igramo doma in želimo si začeti tekmovanje z zmago," poudarja "Špoki".

Berić si želi, da bi bili nevarnejši

Berić je moral nazadnje reprezentančni zbor predčasno zapustiti zaradi poškodbe nosu, marca pa je bil proti Avstriji in Belorusiji prva Kavčičeva izbira v napadu, saj je tedaj pridno zadeval za St. Etienne. V spomladanskem delu pretekle sezone je po vrnitvi s posoje pri Anderlechtu v Ligue 1 dosegel sedem zadetkov in še enega v pokalu.



Zdaj je nekoliko drugače, saj je konec avgusta že kazalo, da bo zapustil Francijo. Toda naposled je ostal v klubu in na zadnjih dveh tekmah v francoskem prvenstvu le pobral nekaj drobtinic za igro. "S St. Etiennom imam pogodbo do konca sezone in se še pogovarjam tudi o novi. Bile so ponudbe zame, na katere pa v klubu niso pristali. Bomo videli, kaj mi bo prinesla prihodnost," je v ponedeljek na Bledu povedal Krčan.

Kakšna so njegova pričakovanja v reprezentanci? "Želim si, da čim prej dobimo občutek eden za drugega, da smo konkretnejši in nevarnejši za gol. Želel bi si, da bi dosegali več zadetkov."

Tudi Matavž za Vitesse zadeva

Matavž, ki je, kot že omenjeno, igral v konici napada v Črni gori, je v zadnjih tednih dosegel po dva zadetka v nizozemskem prvenstvu in kvalifikacijah za Evropsko ligo. Vitesse je v 3. krogu ustavil Basel. V pretekli sezoni je Primorec Eredivisie končal s 14 zadetki, na lestvici strelcev si je delil osmo mesto.

Matej Rijavec