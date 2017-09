Zahovič mu je dal drugo priložnost, Bohar vrača za zaupanje

14. september 2017 ob 10:48

Maribor - MMC RTV SLO

V množici marljivih mravljic je ob remiju proti Spartaku izstopala tista iz Prekmurja. Damjan Bohar je bil prvo ime tekme, odlično predstavo je kronal z izenačujočim zadetkom, svojim drugim v Ligi prvakov.

"Sem še brez pravih besed. Če bi se jutri pogovarjali, bi verjetno kaj pametnejšega povedal," je z nasmeškom do ušes sprva še urejal misli ob prihodu iz slačilnice, a se nato hitro razgovoril in se kar nekaj časa zadržal v klepetu z novinarji pod šotorom v t. i. mešani coni.

Pred tremi leti je zadel v Gelsenkirchnu proti Schalkeju, kar je prav tako zadostovalo za točko Maribora, tudi takrat se je končalo z 1:1.

Ni veliko manjkalo, da bi to pot Bohar, ki je na levi strani zelo dobro sodeloval z Mitjo Vilerjem, žogo večkrat spravil za hrbet Artema Rebrova. Najprej je z razdalje raztegnil zunanji del mreže, ko so nekateri gledalci že dvignili roke, misleč, da je padel gol, v 63. minuti je z glavo stresel vratnico, v 88. minuti pa je po tleh streljal za las mimo vrat.

"Bila je podobna situacija kot pri golu. Tudi jaz sem žogo že videl v mreži. Če bi bila trava suha, bi se mogoče bolj zavrtela in končala tam, kjer mora. Vratar bi jo težko ubranil. Zaslužili bi si zmago, zato ostaja malce grenkega priokusa, a moramo biti zadovoljni tudi s točko. Videli smo, da je Spartak lahko nevaren, čeprav jim nismo pustili skoraj ničesar. Ena napakica, ko ne izbiješ žoge, in ga takoj dobiš. To je Liga prvakov. Moramo se iz tega nekaj naučiti," je pripovedoval o ključnih dogodkih na srečanju.

Preigravanja Kramariča poznajo že s treningov

Tri minute pred zgoraj opisano akcijo so bili navijači na nogah, ko sta z imenitno kombinacijo žogo do Boharja po dvojni podaji spravila Martin Kramarič in Marcos Tavares, vezist iz Mačkovcev pa je z desnico neubranljivo streljal za poravnavo izida. "Boljše skoraj ne bi mogel streljati, vratar ni imel možnosti. Kramarič je s pomočjo Tavaresa lepo preigral dva ali tri njihove igralce. To poznamo že s treningov, ko se včasih nasmejimo, saj vsi vemo, kaj bo naredil, a nas vseeno uspe enkratno preigrati (smeh). Pokazal je, da je dodana vrednost tej ekipi in da trener lahko še kako računa nanj. To je tisto, kar je najpomembnejše," je mladega soigralca, ki je v 69. minuti zamenjal Gregorja Bajdeta, pohvalil Bohar.

19-letni Kramarič se je sezono in pol kalil na posoji v Krškem, zdaj je eden izmed skritih adutov Darka Milaniča. Glavni junak sinočnjega večera je o njem dodal še nekaj besed: "Čeprav sva konkurenta, sva s "Kramo" v zadnjih treh mesecih postala zelo dobra prijatelja. Veliko se pogovarjava tudi o taktičnih stvareh, kako bi na igrišču čim bolje sodelovali. Je res prijeten fant."

Ni bil na tleh, ampak še globlje

Lanska sezona za Boharja ni bila najprijetnejša. V Prvi ligi TS je igral na 20 tekmah, a le na desetih je bil član začetne enajsterice, dosegel pa je zgolj en zadetek. Letos je kot strelec že pomagal Mariboru do zmag nad Triglavom in Krškim.

"Nisem bil na tleh, bil sem še globlje," je iskreno spregovoril o težkih trenutkih ob koncu svoje prve štiriletke v Ljudskem vrtu in nadaljeval: "Bila je takšna situacija, potem se mi je iztekala še pogodba. Športni direktor mi je dal drugo priložnost in me rešil. Dogovorila sva se v nekaj minutah, ni bilo nobenega razmišljanja. Počutil sem se dolžnega, da moram vrniti to zaupanje. Res veliko sem delal, da sem prišel na to raven, na kateri sem zdaj. Sam moraš ugotoviti nekatere stvari, nihče ti jih ne more vbiti v glavo. Potem lahko postaneš boljši."

Prejšnji mesec ga je selektor Srečko Katanec vpoklical v reprezentanco, kar je bila zanj dodatna motivacija, da se še bolj trudi na treningih in prikaže še več dobrega na tekmah.

Maribor imel enako število poskusov kot Real

"Še bolj kot zadetka sem vesel uspeha ekipe. Vsi smo bili odlični, od prvega do zadnjega igralca, tudi menjave so poživile igro. Žal ne zmaga vedno boljši, mogoče pa se nam bo vrnilo naslednjič. Sprožili smo 27 strelov proti ruskim prvakom, to ni kar tako v Ligi prvakov. Dvomim, da je kakšna ekipa danes zbrala več strelov," se je še enkrat ozrl proti obračunu s Spartakom in imel prav - nihče v sredinem večeru ni z napadalnimi akcijami poskušal večkrat kot Maribor. Real jih je enako število vpisal v statistiko na tekmi proti Apoelu, Liverpool proti Sevilli tri manj.

Po zelo spodbudnem začetku so vijoličasti nekoliko slabše nadaljevali v drugem delu prvega polčasa po kratki prekinitvi zaradi odvržene bakle Spartakovih navijačev. "Kot da bi njihovi navijači čutili, da smo bili veliko boljši, in so nas poskušali presekati. Po tistem premoru smo se nerazumljivo povlekli nazaj v obrambo, oni pa so stopili na plin. Bilo nam je težje, saj smo veliko moči porabili v obrambnih nalogah in je bilo težje prihajati v napad. Med odmorom nam je trener naročil, naj se postavimo višje, in zaigrali smo odlično," je razmišljal Bohar.

Športni direktor vse skupaj takoj umiri

Opozorilo so nogometaši dobili tudi po zadnji tekmi v domačem prvenstvu prejšnji petek proti Celju, ko je bilo 0:0. Milanič je tedaj dejal, da se bodo morali igralci spet vrniti k staremu razmišljanju, ambicioznosti in motivaciji. Bohar je pri tem izpostavil vlogo Zlatka Zahoviča: "Imamo toliko ljudi v klubu, da takoj vidijo in nas opozorijo, če nekaj ni prav. Če nas ne bi opozorili, vprašanje, kaj bi bilo danes. Naš strokovni štab je vrhunski, fantastičen. Z našim športnim direktorjem se vse skupaj takoj umiri in pride taka tekma, kot je bila danes."

18. oktobra, dan po naslednji domači tekmi v Ligi prvakov proti Liverpoolu, bo mali Prekmurec praznoval 26. rojstni dan. Kdo ve, morda si bo za darilo spet podaril kakšen zadetek ali točko.

Matej Rijavec