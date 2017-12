Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Zoran Dragić (drugi z leve) je z metom iz igre 4/9 dosegel 10 točk, imel pa je še dva skoka in dve podaji. Foto: EPA Sorodne novice Poigravanje Dončića – trojka čez celo igrišče in vrtiljak za Claverja Dodaj v

Anadolu Efes lahkomiselno zapravil lepo zalogo prednosti

Vincent Poirier igral za statistični indeks 32

15. december 2017 ob 20:15

Carigrad - MMC RTV SLO

Zoran Dragić je bil z 10 točkami med najboljšimi strelci Anadolu Efesa, a zadovoljstva ni bilo, saj je Baskonia po razburljivi končnici v gosteh zmagala z 81:82.

Dragić je na tekmi 12. kroga Evrolige v prvi četrtini dosegel pet točk, naslednji koš pa je po lepi akciji in podaji Krunoslava Simona prispeval v tretji četrtini za vodstvo z 58:60. Trener gostov Pedro Martinez je vzel minuto odmora, a želenega učinka ni bilo, saj je Errick McCollum (z 21 točkami prvi strelec tekme) s trojkama popeljal Efes v vodstvo z 61:60 in 66:63. Ko je tri minute in pol pred koncem tekme Dragić zadel trojko za vodstvo z 79:71, je imela turška ekipa tlakovano pot do zmage, vendar se je nato v napadu močno zalomilo.

Francoz Vincent Poirier (skupaj 16 točk in 12 skokov, statistični indeks 32) je tri sekunde pred koncem zadel oba prosta meta, gostitelji pa so nespretno odigrali zadnje sekunde in Baskonia, ki je sezono Evrolige začela s štirimi zaporednimi porazi, je zmagala šestič v zadnjih osmih krogih.

Evroliga, 12. krog:

ANADOLU EFES - BASKONIA

81:82 (19:24, 23:21, 26:20, 13:17)

McCollum 21, Dunston 14, Dragić 10 (za dve 2/3, trojke 2/6), Murić ni igral; Šengelija 17, Poirier 16 točk in 12 skokov.

CSKA MOSKVA - MACCABI

101:86 (21:20, 28:14, 23:23, 29:29)

De Colo 26 (trojke 3/4), Higgins 17; Cole 24, Thomas 14.

Danes ob 20.15:

PANATHINAIKOS - OLIMPIA MILANO



Ob 20.30:

VALENCIA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: CSKA MOSKVA 12 10 2 +142 22 OLYMPIACOS 12 9 3 +46 21 FENERBAHČE 12 8 4 +76 20 ŽALGIRIS 12 7 5 -4 19 HIMKI MOSKVA 12 7 5 -24 19 REAL MADRID 12 6 6 +44 18 PANATHINAIKOS 11 7 4 +10 18 BASKONIA 12 6 6 +7 18 ------------------------------------ MACCABI 12 7 5 -2 18 BROSE BAMBERG 12 6 6 -62 18 BARCELONA 12 4 8 +23 16 UNICAJA MALAGA 12 4 8 -76 16 CRVENA ZVEZDA 11 4 7 -51 15 ANADOLU EFES 12 3 9 -55 15 VALENCIA 11 3 8 -13 14 OLIMPIA MILANO 11 3 8 -61 14

T. O.