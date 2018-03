Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Los Angeles je izgubil v podaljšku. Foto: Reuters Dodaj v

Anaheim in Colorado zmanjšala zaostanek za Kingsi

V peti minuti podaljška zmagovalca odločil Rakkell

31. marec 2018 ob 09:20

Anaheim - MMC RTV SLO, STA

Anže Kopitar je v statistko vpisal novo podajo v Ligi NHL in letošnjo 90 točko, a je to bilo premalo za zmago Los Angelesa, ki je v podaljšku klonil na gostovanju pri sosedih v Anaheimu z 2:1.

Pomembno zmago Ducksom je v 5. minuti podaljška tekme med neposrednima tekmecema za končnico v zahodni konferenci priboril Rickard Rakkell. Kingsi so predtem povedli v 7. minuti prve tretjine, ko je po podaji Kopitarja in Dustina Browna zadel Drew Doughty, a je domača ekipa poravnala izid v 37. minuti z zadetkom Nicka Ritchieja.

Kralji kljub porazu s 94 osvojenimi točkami na 79 odigranih tekmah ostajajo šestem mestu na Zahodu. Anaheim s tekmo manj zaostaja eno točko. Osmouvrščeni St. Louis ima z dvema odigranima tekmama manj 92 točk. V noči na soboto je v podaljšku izgubil v Las Vegasu s 4:3. 92 točk je zbral tudi Colorado, ki je s 5:0 porazil Chicago.



Tekme 30. marca:

ANAHEIM - LOS ANGELES 2:1 - v podaljšku

Ritchie 37., Rakell 65.; Doughty 7. (podaja Kopitar)

NY ISLANDERS - TORONTO 4:5



NY RANGERS - TAMPA BAY 3:7



WASHINGTON - CAROLINA 1:4



COLORADO - CHICAGO 5:0



VEGAS - ST. LOUIS 4:3 - v podaljšku

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 78 52 22 4 108 BOSTON BRUINS 76 48 17 11 107 TORONTO MAPLE LEAFS 78 47 24 7 101 WASHINGTON CAPITALS 78 46 25 7 99 PITTSBURGH PENGUINS 78 44 28 6 94 COLUMBUS BLUE JACKETS 78 44 29 5 93 PHILADELPHIA FLYERS 78 39 25 14 92 NEW JERSEY DEVILS 77 40 28 9 89 --------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 76 39 29 8 86 CAROLINA HURRICANES 78 35 32 11 81 NEW YORK RANGERS 78 33 36 9 75 NEW YORK ISLANDERS 78 32 36 10 74 DETROIT RED WINGS 78 29 38 11 69 MONTREAL CANADIENS 77 28 37 12 68 OTTAWA SENATORS 77 27 39 11 65 BUFFALO SABRES 77 24 41 12 60

ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 77 50 16 11 111 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 78 49 22 7 105 WINNIPEG JETS 77 47 20 10 104 SAN JOSE SHARKS 78 44 24 10 98 MINNESOTA WILD 77 43 24 10 96 LOS ANGELES KINGS 79 43 28 8 94 ANAHEIM DUCKS 78 40 25 13 93 ST. LOUIS BLUES 77 43 28 6 92 --------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 78 42 28 8 92 DALLAS STARS 78 39 31 8 86 CALGARY FLAMES 78 35 33 10 80 EDMONTON OILERS 78 34 38 6 74 CHICAGO BLACKHAWKS 79 32 37 10 74 VANCOUVER CANUCKS 78 29 40 9 67 ARIZONA COYOTES 78 27 40 11 65

M. R.