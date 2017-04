Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bojan Krkić se je veselil prvega zadetka v Bundesligi. Foto: Reuters Thiago Alcantara in Arjen Robben sta bila najbolj razigrana pri Bayernu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayern po Madridu in pred Dortmundom le do točke

Zmagovita serija Werderja se nadaljuje

22. april 2017 ob 18:59

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so v 30. krogu Bundeslige na Allianz Areni remizirali z Mainzem (2:2). Bavarcem se je zelo poznalo 120 minut boja v Madridu, v sredo pa jih čaka še polfinale pokala proti dortmundski Borussii.

V Münchnu je še vedno glavna tekma katastofalno sojenje madžarskih sodnikov na stadionu Santiago Bernabeu v torek zvečer, Viktor Kassai je s pomočniki zrežiral zmago madridskega Reala nad Bayernom po podaljšku.

Carlo Ancelotti je precej premešal začetno postavo. Manuel Neuer je zaradi poškodbe stopala že končal sezono, v vratih je bil Sven Ulreich.

Prvenec Krkića v dresu Mainza

Že v 3. minuti je Arturo Vidal naredil veliko napako, izgubil je žogo pred svojim kazenskim prostorom. Bojan Krkić je krenil sam proti vratom in z desno nogo zlahka matiral Ulreicha. To je bil prvi zadetek otroka Barcelone v dresu Mainza. Krkić je postal sedmi igralec, ki je zadel v štirih najbolj elitnih ligah na svetu. Bavarci so se pobrali po četrt ure igre, ko je Franck Ribery v protinapadu zaposlil Arjena Robbna, ki je z levico poslal žogo v malo mrežico.

Gostje vodili ob odmoru

V 17. minuti je moral zelenico zapustiti David Alaba s poškodbo stegenske mišice in na vidiku so nove težave v obrambni vrsti pred pokalnim derbojem v sredo. Vstopil je Joshua Kimmich, ki pa je pet minut pred odmorom v kazenskem prostoru podrl Jošinoarija Muta. Z bele točke je bil natančen Daniel Brosinski.

Thiago kronal veliko premoč Bayerna

Mainz, ki je 2. marca lani slavil na Allianz Areni (1:2) - to je zadnji prvenstveni poraz Bayerna na domačem stadionu, se je v drugem polčasu organizirano branil. V 73. minuti je Thiago Alcantara izenačil z diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora po podaji Robbna. Dve minuti zatem je branilec Alexander Hack zgrešil žogo in zadel Lewandowskega, a glavni sodnik ni pokazal na belo točko. Silovit pritisk v zadnjih minutah se ni obrestoval in Mainz je osvojil veliko točko v boju za obstanek.

Kruse s štirimi goli nadaljeval serijo Werderja

V napetem boju za obstanek je Ingolstadt izgubil proti Werderju z 2:4. Štirikrat je zadel sijajni napadalec Max Kruse. Bremenčani so bili pred dvema mesecema na 17. mestu, po izjemni seriji pa so v igri za preboj v Evropsko ligo.

30. krog:

KÖLN - HOFFENHEIM 1:1 (0:0)

Bittencourt 58.; Demirbay 93.

Maroh (Köln) je bil na klopi.



BAYERN - MAINZ 2:2 (1:2)

Robben 16., Thiago 73.; Krkić 3., Brosinki 40./11-m

Bayern: Ulreich, Rafinha, Hummels, Alaba (17./Kimmich), Juan Bernat, Thiago, Vidal (65./Xabi Alonso), Robben, Müller, Ribery (46./Coman), Lewandowski.

Mainz: Huth, Donati, Bell, Hack, Brosinski (52./Balogun), Latza, F. Frei, Öztunali, Krkić (68./Onisiwo), Quaison (78./Ramalho), Muto.

Sodnik: Frank Willenborg





HERTHA - WOLFSBURG 1:0 (0:0)

Ibišević 59.



HAMBURGER SV - DARMSTADT 1:2 (0:0)

Holland 93./ag; Sulu 51., Platte 53.



EINTRACHT - AUGSBURG 3:1 (0:1)

Fabian 78., 87., Rebić 91.; Gouweleeuw 9.

INGOLSTADT - WERDER 2:4 (1:1)

Lezcano 32., Gross 62./11-m; Kruse 45./11-m, 81., 87., 94.



Ob 18.30:

BORUSSIA (M) - BORUSSIA (D)



Nedelja ob 15.30:

FREIBURG - BAYER LEVERKUSEN



Ob 17.30:

SCHALKE - RB LEIPZIG

A. G.