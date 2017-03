Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Blaž Janc bo v prihodnji sezoni branil barve evropskega prvaka, saj se seli na Poljsko h Kielcam. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Blaž Janc najkoristnejši posameznik Lige Seha

Tamše med trenerji na drugem mestu

28. marec 2017 ob 14:05

Celje - MMC RTV SLO/STA

Desno krilo Celja Pivovarne Laško Blaž Janc je najkoristnejši igralec rednega dela regionalne Lige Seha. Najboljši obrambni igralec je Ilija Abutović, trener pa Raul Gonzales (oba Vardar Skopje).

20-letni slovenski reprezentant je bil uvrščen tudi v idealno postavo tekmovanja, kjer so še vratar Ivan Stevanović (Zagreb), levo krilo Timur Dibirov (Vardar Skopje), krožni napadalec Rastko Stojković (Meškov Brest), levi zunanji Momir Ilić (Veszprem), srednji zunanji Luka Cindrić (Vardar Skopje) in desni zunanji Dainis Kristopans (Meškov Brest). Med trenerji se je na drugo mesto uvrstil strateg Celja Branko Tamše.

Finalni turnir bo med 7. in 9. aprilom v Brestu v Belorusiji, kjer pa ne bo slovenskega predstavnika. Na sklepni turnir so se uvrstili Vardar, Veszprem, Meškov Brest in Zagreb. Slovenski prvak iz Celja je v desetčlanski ligi osvojil peto, velenjsko Gorenje pa šesto mesto.

T. J.