Celjanke za nov naslov potrebujejo le še eno zmago

Prenos tretje tekme v sredo na TV SLO 2 in na MMC-ju

24. april 2017 ob 22:33

Kranj - MMC RTV SLO

Na drugi finalni tekmi 1. SKL so košarkarice celjskega Athleta v Kranju premagale Triglav (50:60) in vodijo že z 2:0 v zmagah. Za 13. naslov državnih prvakinj potrebujejo le še eno zmago.

Drugo finalno srečanje je bilo zelo izenačeno vso do odmora (29:29). Drugi polčas so boljše otvorile Celjanke, ki so po trojki Zale Friškovec in zadetem košu in prostem metu Shante Evans naredile delni izid 6:0. Triglavanke so se osem minut pred koncem približale na tri točke zaostanka, a je za preobrat zmanjkalo moči. Celjanke so na tekmi vodile največ za 15 točk, končna prednost pa je znašala deset točk v korist aktualnih državnih prvakinj.

Nina Jesenšek je bila z 18 točkami najboljša strelka ekipe Triglava, sledila ji je Živa Zdolšek s 13 točkami in osmimi skoki. Pri Celjankah so kar 58 od 60 doseženih točk dosegle igralke iz prve peterke, najbolj učinkovita pa je bila znova sijajna Evansova z 19 točkami in 17 skoki.

V sredo bo ob 18.00 v Celju na sporedu tretja in morda že zadnja tekma v finalni seriji. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Finale, druga tekma:

TRIGLAV - ATHLETE CELJE 0:2

50:60 (13:13, 16:16, 10:17, 11:14)

Jesenšek 18, Zdolšek 13 in 8 skokov, Kalušić in Seničar po 6; Evans 19 in 17 skokov, Prezelj in Slonjšak po 14.



Tretja tekma, sreda ob 18.00:

ATHLETE CELJE - TRIGLAV



Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.

A. G.