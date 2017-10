Celje in Gorica z eno nogo v polfinalu pokala

Šušnjara in Dangubić dvakratna strelca

17. oktober 2017 ob 15:19,

zadnji poseg: 17. oktober 2017 ob 19:13

Kranj - MMC RTV SLO

Nogometaši Celja in Gorice so naredili velik korak proti polfinalu Pokala Slovenije. Celjani so na prvi tekmi četrtfinala s 4:0 premagali Muro, Novogoričani pa z 1:0 Triglav.

Celjani so na tekmi z vodilno ekipo druge lige povedli v 21. minuti, ko je po predložku Rudija Požega Vancaša z leve strani Luka Šušnjara z glavo matiral vratarja Mure. Tri minute kasneje je semafor kazal že 2:0. Po podaji iz kota je Filip Dangubić z močnim strelom z roba kazenskega prostora zatresel mrežo murašev.

Vseh dvomov o zmagovalcu je bilo konec na začetku drugega dela, ko sta Šušnjara in Dangubić "ponovila vaji". Šušnjara je v 47. minuti zadel z glavo po podaji Tadeja Vidmajerja z leve strani, medtem ko je Dangubić kaznoval nespretno izbijanje žoge gostujče obrambe. Ob redkih priložnostih Mure se je izkazal vratar Celjanov Matjaž Rozman.

Mož odločitve Osuji

Odločitev v Kranju je padla v 76. minuti, ko je Osuji po neuspelem izbijanju domače obrambe prišel do strela s približno desetih metrov in matiral Elvisa Džafića.

V sredo bo še tekma med Aluminijem in Krko, medtem ko se bosta Olimpija in Maribor pomerila 11. novembra.

NOGOMET



POKAL SLOVENIJE

ČETRTFINALE



Prve tekme:

TRIGLAV - GORICA 0:1 (0:0)

Osuji 76.



CELJE - MURA 4:0 (2:0)

Šušnjara 21., 47., Dangubić 24., 50.



Sreda ob 18.00:

ALUMINIJ - KRKA



Povratne tekme bodo 24./25. oktobra.



Sobota, 11. novembra, ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



Datum povratne tekme zaradi nastopanja Maribora v Ligi prvakov še ni znan.

