Cicipas piše teniško zgodovino

Grk ubranil zaključno žogo

12. avgust 2018 ob 08:01

Toronto - MMC RTV SLO

Niti finalistu Wimbledona Kevinu Andersonu ni uspelo v Torontu zaustaviti pohod mladega Stefanosa Cicipasa, ki bo zaigral v svojem prvem finalu teniškega turnirja serije masters. Tam ga čaka Rafael Nadal.

19-letni Grk je po skoraj treh urah ugnal Andersona s 6:7, 6:4 in 7:6. V podaljšani igri odločilnega niza je Cicipas povedel s 6:4, a je zapravil obe zaključni žogi. Anderson je dobil tri točke zapored, vendar tudi on ni unovčil žoge za zmago. Cicipas je nanizal naslednje tri točke in podaljšano igro dobil z 9:7. V dvoboju je osvojil vseh 17 iger na svoj servis.

Grški najstnik je spisal tudi novo poglavje v teniški zgodovini, saj je postal najmlajši igralec, ki je od ustanovitve ATP-turneje leta 1990 na poti do finala na enem turnirju premagal štiri tenisače, uvrščene med deset (Thiem, Đoković, Zverev, Anderson). "Igrati v finalu turnirja serije masters je najlepše, kar se ti lahko zgodi na rojstni dan," je bil vzhičen Cicipas, ki bo danes napolnil 20 let.

Cicipas, ki je bil pred letom dni na 168. mestu lestvice ATP, se bo v ponedeljek povzpel najmanj na 15. mesto, z zmago celo na 12.

Nadal je na poti do rekordne 33. lovorike na turnirjih serije masters v polfinalu s 7:6, 6:4 premagal še eno vzhajajočo zvezdo, Rusa Karena Hačanova. Nadal je nazadnje tovrstni turnir na trdi podlagi osvojil leta 2013 v Cincinnatiju. V Kanadi je slavil trikrat – leta 2005, 2008 in 2013.

Finale bo danes ob 22. uri.

MEDNARODNI TURNIR ATP-SERIJE 1.000

TORONTO

(5.315.025 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

NADAL (ŠPA/1) - HAČANOV (RUS)

7:6 (3), 6:4

CICIPAS (GRČ) - ANDERSON (JAR/4)

6:7 (4), 6:4, 7:6 (7)

MEDNARODNI TURNIR WTA SERIJE PREMIER

MONTREAL

(2.820.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

HALEP (ROM/1) - BARTY (AVS/15)

6:4, 6:1

STEPHENS (ZDA/3) - SVITOLINA (UKR/5)

6:3, 6:3

R. K.