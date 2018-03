Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Juan Martin del Potro je ubranil tri zaključne žogice Rogerju Federerju in v podaljšani igri odločilnega niza prišel do krstne turnirske zmage v Indian Wellsu. Foto: Reuters Nagovor vsem vam je zame najtežji del tenisa. Rad bi se zahvalil Rogerju za izjemen tenis. Vesel sem, da sem lahko igral s tabo. Ne morem verjeti, da sem tule in da sem dobil to lovoriko. Po končanem drugem nizu sem bil zelo jezen, zdaj pa si lahko oddahnem. Juan Martin del Potro Roger Federer je v podaljšani igri odločilnega niza povsem odpovedal. Foto: EPA Naomi Osaka velja za eno najobetavnejših igralk v teniškem svetu. Foto: EPA Dodaj v

Del Potro ubranil tri zaključne žogice in strl Federerja

Osaka slavila v ženski konkurenci

18. marec 2018 ob 23:57,

zadnji poseg: 19. marec 2018 ob 00:24

Indian Wells - MMC RTV SLO

Argentinec Juan Martin del Potro je v izjemnem finalu dobil teniški turnir v Indian Wellsu. V treh nizih je s 6:4, 6:7 in 7:6 premagal švicarskega asa Rogerja Federerja.

Dvoboj je trajal dve uri in 42 minut in je bil prava poslastica za teniške navdušence, ki po skoraj treh urah vrhunske predstave niso ostali ravnodušni.

Del Potro je tako prvič dobil turnir v Indian Wellsu, do letošnjega turnirja je v finalu zaigral zgolj enkrat, in sicer leta 2013, ko ga je v treh nizih s 4:6, 6:3 in 6:4 premagal Španec Rafael Nadal. To je bila zanj 22. turnirska zmaga v karieri.

Mrk Federerja v peti igri prvega niza

V uvodu prvega niza sta prvi in šesti nosilec turnirja dobila po dve igri na svoj začetni udarec, niz se je nato prelomil v peti igri, ko si je Del Potro, ki je odlično igral na osnovni črti, ekspresno priigral tri priložnosti za break in izkoristil že prvo za vodstvo s 3:2, v naslednji igri pa je odvzeti servis nasprotniku le še potrdil (4:2). V deveti igri je Argentinec serviral za zmago v prvem nizu, ki jo je po treh nevsiljenih napakah in forehand winnerju potrdil brez oddane točke.

'FedEx' izenačil s tie-breakom

Drugi niz je bil zelo izenačen, gledalci so bili priča mrtvemu teku do desete igre, v kateri si je Federer priigral dve priložnosti za zmago v nizu, a je obe Del Potro rešil, z velikim naporom je dobil igro in izenačil na 5:5. Niz se je zavlekel v podaljšano igro, ki jo je z velikimi napori Federer dobil z 10:8. Švicar je v tie-breaku rešil tudi zaključno žogico nasprotnika za turnirsko zmago.

Del Potro izkoristil Švicarjeve napake

Izenačen dvoboj se je nadaljeval tudi v odločilnem tretjem nizu, v katerem sta tenisača brez večjih težav dobivala igre na svoje servise, a le do devete igre, kjer si je Federer priigral dve priložnosti za break, z izjemnim returnom je izkoristil drugo in povedel s 5:4. Toda Del Potro še ni rekel zadnje besede, v naslednji igri mu je uspel re-break, potem ko je ubranil tri zaključne žogice in izenačil na 5:5 s silovito forehand diagonalo na zadnjo črto. Sledil je ogorčen boj za končno slavje, ki se je končal v podaljšani igri.

Del Potro je hitro povedel s 3:0, Federerjeva igra je razpadla kot hišica iz kart, z nevsiljenimi napakami je nasprotniku podaril še dve točki, po zaostanku s 5:0 vrnitev v dvoboj ni bila več mogoča. Razmerje v dobljenih točkah je bilo 122:108.

Prvenec Osake za dober milijon evrov

V ženski konkurenci je turnir v Indian Wellsu osvojila ena najobetavnejših mladih tenisačic na svetu, Japonka Naomi Osaka, ki je s 6:2 in 6:2 hladnokrvno odpravila Rusinjo Darjo Kasatkino. V dvoboju 20-letnic je Japonka izkoristila štiri od sedmih priložnosti za odvzem servisa, Rusinja le eno od štirih. Za zmago v finalu, ki ji je prinesla 1.340.860 milijonov dolarjev oziroma 1.091.567 milijonov evrov, je potrebovala uro in deset minut. To je bila zanjo prva turnirska zmaga v WTA-seriji v karieri.

Indian Wells (M)

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale:

DEL POTRO (ARG/6) - FEDERER (ŠVI/1)

6:4, 6:7 (8), 7:6 (2)

Indian Wells (Ž)

(8.648.508 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

OSAKA (JAP) - KASATKINA (RUS/20)

6:3, 6:2

M. L.