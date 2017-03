Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sergio Ramos je slišal številne žaljivke ob vrnitvi v Sevillo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Del stadiona v Sevilli zaprt - navijači žalili Sergia Ramosa

Arda Turan bo počival tri tedne

29. marec 2017 ob 22:46

Sevilla - MMC RTV SLO/STA

Sevilla je dobila kazen za neprimerno vedenje navijačev na tekmi proti madridskemu Real Madridu, ki je bila na sporedu 16. januarja.

Zaradi žaljenja nekdanjega igralca, zdaj pa zvezdnika Reala Sergia Ramosa, bodo morali za eno tekmo zapreti del stadiona Ramon Sanchez Pizjuan. Zaprta bo tribuna, kjer so zbrani najbolj problematični navijači. Take kazni do zdaj v Španiji še ni bilo.

Sevilla je premagala kraljevi klub z 2:1 in končala 40 tekem dolg niz neporaženosti izbrancev Zinedina Zidana.

Arda Turan bo zaradi poškodbe manjkal okrog tri tedne

Zaradi poškodbe desne stegenske mišice bo turški reprezentant Arda Turan odsoten okrog tri tedne. To pomeni, da bo vezist izpustil prvenstveni tekmi z Granado in Sevillo, najverjetneje pa tudi prvo četrtfinalno tekmo Lige prvakov proti Juventusu. Turan je igral zadnjo tekmo Turčije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 proti Finski (2:0).

