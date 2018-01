Dobovičnik po odpovedi Irana: Povedati jim je treba, da nismo "banana ekipa"

Začetek prvenstva 30. januarja s tekmo Slovenija - Srbija

19. januar 2018 ob 12:43

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu, ki se pripravlja na bližnji EP v Stožicah, išče novega tekmeca za generalko, saj Irana, bronastega z zadnjega SP-ja, prihodnji teden ne bo v Slovenijo.

"Na žalost si je Iran v zadnjem trenutku premislil in odpovedal sodelovanje, čeprav smo vpletli vso diplomacijo, da bi jim zagotovili vizume. 170 tekem sem že vodil na klopi Slovenije, pa se še nikoli ni zgodilo kaj takšnega. Pri sebi bomo raziskali, ali smo naredili vse, da bi prišlo do teh dveh tekem. Malenkost nam manjka srečanj, fantje so zunaj tekmovalnega ritma že kar nekaj časa. Sam sem si od preizkušenj proti Iranu veliko obetal, saj je vrhunska reprezentanca, takšna dva dvoboja tik pred prvenstvom bi bila odlična priprava," je na novinarski konferenci povedal selektor Andrej Dobovičnik.

"Povedati jim je treba, da nismo 'banana ekipa'. Tako se ne dogovarja za mednarodne tekme," je še dodal v ostrejšem tonu. Reprezentanca, ki se je danes znova zbrala v Laškem, bi se morala z Iranom pomeriti v ponedeljek v Trbovljah in v torek v Celju. Zdaj se trudijo, da bi našli drugega tekmeca za vsaj eno prijateljsko tekmo. "Preostalo bomo morali kompenzirati na treningih," je dejal Dobovičnik.

Znan seznam igralcev

Na končnem seznamu selektorja za prvenstvo je štirinajsterica igralcev: Dejan Bizjak (Lazio), Žiga Čeh (Imola), Kristjan Čujec (Dobovec Pivovarna Kozel), Alen Fetić (Litija), Matej Fideršek (Tommy Split), Rok Mordej (Dobovec Pivovarna Kozel), Igor Osredkar (Makarska Novo Vrijeme Apfel), Damir Puškar (Dobovec Pivovarna Kozel), Vid Sever (Litija), Anže Širok (Oplast Kobarid), Tilen Štendler (Maccan Calcio 5), Denis Totošković (Litija), Teo Turk (Litija) in Gašper Vrhovec (Litija).

"Do tekmovanja je še zelo malo časa. Mislim, da na seznamu ni presenečenj. Na njem so igralci, ki so bili že do zdaj z nami. Omenil bi, da je zadnji na seznam prišel Bizjak. Zanj sem se odločil, ker igra v prvi italijanski ligi in kakovostno trenira. Z njim si bomo najlaže pomagali, če bo to potrebno. Nimam posebnih obvestil, da bi bil kdo bolan ali kar koli drugega. Zanima me predvsem forma, ali smo jo dvignili na prejšnjih zborih in ali so jo igralci sami dvignili v klubih," so bile besede slovenskega selektorja.

Kapetan Igor Osredkar je zadovoljen z razpoloženjem v reprezentanci: "Do zdaj je vse potekalo v najlepšem redu. Razumemo se super, vsi komaj čakamo, da se prvenstvo začne. Že nekaj časa govorimo o tem, igralci z nestrpnostjo pričakujemo prvo tekmo. Brez poškodb smo lahko nevarni."

11. evropsko prvenstvo

Skupina A



Torek, 30. januarja, ob 18.00:

SLOVENIJA - SRBIJA



Četrtek, 1. februarja, ob 20.45:

SRBIJA - ITALIJA



Sobota, 3. februarja, ob 20.45:

ITALIJA - SLOVENIJA



Skupina B

Torek, 30. januarja, ob 20.45:

RUSIJA - POLJSKA



Četrtek, 1. februarja, ob 18.00:

POLJSKA - KAZAHSTAN



Sobota, 3. februarja, ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA



Skupina C

Sreda, 31. januarja, ob 18.00:

PORTUGALSKA - ROMUNIJA



Petek, 2. februarja, ob 20.45:

ROMUNIJA - UKRAJINA



Nedelja, 4. februarja, ob 18.00:

UKRAJINA - PORTUGALSKA



Skupina D

Sreda, 31. januarja, ob 20.45:

ŠPANIJA - FRANCIJA



Petek, 2. februarja, ob 18.00:

FRANCIJA - AZERBAJDŽAN



Nedelja, 4. februarja, ob 20.45:

AZERBAJDŽAN - ŠPANIJA



Četrtfinale

Ponedeljek, 5. februarja, ob 18.00:

A1 - B2



Ob 21.00:

A2 - B1



Torek, 6. februarja, ob 18.00:

C1 - D2



Ob 21.00:

C2 - D1



Polfinale, četrtek, 8. februarja

Tekma za 3. mesto, sobota, 10. februarja, ob 18.00

Finale, sobota, 10. februarja, ob 20.45

