Evropejci na vrhu statistike NBA? To je uspelo Marku Miliču

483. del rubrike Športni SOS

17. november 2017 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dominantne predstave Giannisa Antetokounmpa in Kristapsa Porzingisa soj luči v Ligi NBA spet obračata v evropske igralce.

Na portalu Športni SOS smo to jesen že nekajkrat analizirali dogajanje v Ligi NBA. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

1.057. Pred kratkim je sicer že bilo postavljeno vprašanje o učinku evropskih novincev v Ligi NBA. Glede na to, da sta trenutno prva strelca dva Evropejca, me zanima, kateri evropski košarkarji so bili najbolj učinkoviti v posameznih statističnih podatkih na koncu sezone? Na pamet mi pade zgolj odstotek zadetih trojk pokojnega Dražena Petrovića.

Miha Uhan

Najprej pogled na aktualno lestvico strelcev v Ligi NBA (po tekmah 16. novembra). Na vrhu je Američan James Harden (31,8), sledita mu Grk Giannis Antetokounmpo (30,6 točke na tekmo) in Latvijec Kristaps Porzingis (28,9).

Dva Evropejca med prvo trojico je res velika redkost. Ob koncu sezone je namreč le dvema Evropejcema uspelo končati v prvi deseterici. Prvi je zimzeleni Dirk Nowitzki, ki je kar devet sezon končal v prvi deseterici. Dvakrat je bil četrti strelec (v sezoni 2004/2005 in 2008/2009). Drugi tovrstni junak pa je Predrag Stojaković, ki se je v sezoni 2003/2004 prav tako zavihtel na četrto mesto.

Na vrh posamične statistične lestvice Evropejce najdemo v blokadah. Najvišje povprečje so imeli Rus Andrej Kirilenko (sezona 2004/2005), Španec Serge Ibaka (2011/2012 in 2012/2013) ter Francoz Rudy Gobert (2016/2017).

Omeniti velja še Rickyja Rubia, ki je bil trikrat zapored (2011/2012-2013/2014) drugi najboljši pri statistiki ukradenih žog, v sezoni 2014/2015 pa je bil četrti najbolj učinkovit podajalec. Nemec Chris Kaman pa je najbolj učinkoviti evropski skakalec, v sezoni 2007/2008 je namreč osvojil tretje mesto.

Za konec poglejmo še met. Uradne statistike pogosto štejejo tudi igralce, ki so v celotni sezoni metali le enkrat ali dvakrat iz igre ali proste mete in ju zadeli. Zato sem upošteval le igralce, ki so v posamezni sezoni odigrali najmanj 20 tekem in skupaj v posamezni statistiki vsaj 20-krat vrgli na koš.

Dražen Petrović v nobeni sezoni ni končal na samem vrhu, zato pa je kar trikrat končal med šestimi najbolj uspešnimi igralci pri metu za tri točke. V sezoni 1989/1990 je bil tretji. V tej statistiki vseeno najdemo Evropejca, ki je končal na samem vrhu, to je bil Španec Jose Calderon v sezoni 2012/2013. Calderon je imel v sezoni 2008/2009 tudi najvišji odstotek pri prostih metih. Zelo visoko najdemo tudi Bena Udriha, ki je lani zasedel drugo mesto.

In še met za dve točki. V tej statistiki je zgodovino pisal Slovenec Marko Milič, ki je bil najuspešnejši v sezoni 1997/1998. Med Evropejci je to uspelo le še Latvijcu Andrisu Biedrinšu v sezoni 2005/2006.

Slavko Jerič