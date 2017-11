Nižje postavljeni tenisači izkoristili priložnost

481. del rubrike Športni SOS

8. november 2017 ob 12:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnje teniško leto je bilo precej turboletno, saj je v primerjavi s koncem lanskega leta precej premešalo imena na vrhu lestvice ATP.

Pred zaključnim turnirjem teniške sezone odgovarjamo na vaši vprašanji o tenisu. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.053. Zdi se, da je letos "slabo" leto za tenis, saj najvišje postavljeni igralci ne zmagujejo konstantno. Če upoštevamo finaliste turnirjev za grand slam in turnirjev serije 1000, kakšna je povprečna uvrstitev na ATP-lestvici igralcev, ki so letos igrali v finalih?

Nikola Feguš

Letošnje leto je bilo precej neugodno za najvišje postavljene igralce. Na 13 turnirjih, ki jih izpostavlja bralec Nikola, se je le dvakrat zgodilo, da je v finalu nastopil igralec, ki je bil tisti trenutek na prvem mestu lestvice ATP. To je bil Rafael Nadal, ki je zmagal v New Yorku, igral pa je še v finalu Šanghaju. Za slabšo statistiko je "zaslužen" Andy Murray, ki je bil velik del sezone na vrhu lestvice, a se na najpomembnejših turnirjih ni uvrščal v finale.

Povprečna uvrstitev igralca v finalu je bilo tako 12. mesto. Nižje od 20. mesta so bili denimo: Jack Sock (22. mesto; Pariz), Nick Kyrgios (23.; Cincinnati), Albert Ramos Vinolas (24.; Monte Carlo), Kevin Anderson (32.; New York) in Filip Krajanović (77.; Pariz).

1.054. Ali je bilo v zadnjih desetih letih povprečje kdaj slabše?

Nikola Feguš

Ne, v zadnjih desetih letih je to najslabše povprečje. Najboljši igralci na svetu so bili najdominantnejši leta 2011, ko je povprečje finalistov na lestvici ATP znašalo vsega 2,8. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Sezona Zmagovalci Poraženci Skupaj 2008 4,0 18,2 11,1 2009 2,7 5,8 4,3 2010 4,8 10,8 7,8 2011 2,3 3,3 2,8 2012 2,5 9,8 6,2 2013 3,0 6,8 4,9 2014 4,5 7,1 5,8 2015 2,1 3,9 3,0 2016 2,8 8,1 5,5 2017 8,8 15,3 12,1



Opomba: V drugem stolpcu je povprečje zmagovalcev 13 najelitnejših turnirjev, v tretjem stolpcu je rang poražencev, v zadnjem pa skupno povprečje.

Slavko Jerič