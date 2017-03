Evropski prvaki in podprvaki izgubili; Italijani boljši od Nizozemcev

Nizozemce je danes vodil Fred Grim

28. marec 2017 ob 20:44,

zadnji poseg: 28. marec 2017 ob 22:55

Amsterdam - MMC RTV SLO

Nizozemska se je odhodu selektorja Dannyja Blinda vrnila na nogometno zelenico. Na prijateljski tekmi, ki so jo odigrali na domačih tleh, so morali priznati premoč Italiji (1:2).

Na stadionu v Amsterdamu so povedli tulipani – akcijo sta začela Davy Klaassen in Quincy Promes, izmenjala sta si nekaj lepih podaj, s preigravanjem pa sta zmedla tudi Alessia Romagnolija, ki je poslal žogo v lastno mrežo.

Nizozemci so ekspresno hitro izgubili vodstvo, Wesley Hoedt je slabo izbil žogo, prestregel jo je Eder, ki je z roba kazenskega prostora streljal in natančno meril v spodnji levi kot.

V 27. minuti je Bruno Martins Indi dobro spremljal predložek iz kota, dobil je skok z Romagnolijem in streljal s približno 11 metrov, a je zadel prečko.

Po podaji iz kota je Marco Parolo dobro skočil in streljal iz bližine, a se je z obrambo odrezal nizozemski vratar. Na njegovo nesrečo je žogo odbil do drugega italijanskega igralca, Leonarda Bonuccija, ki se je odlično odzval in zadel za 1:2.

Wesley Sneijder je imel takoj po vstopu v igro (v 83. minuti je zamenjal Klaassna) dve veliki priložnosti za izenačenje, a se je z obrambama izkazal 18-letni italijanski vratar Gianluigi Donnarumma. Legendarni vratar azzurrov Gianluigi Buffon je prijateljsko tekmo spremljal s klopi.

Grim vodil Nizozemce

Nizozemske nogometaše je na današnji tekmi vodil Fred Grim, selektor nizozemske reprezentance do 21 let. Naslednik Blinda še ni znan, se pa že omenjajo nekatera imena – poleg domačih trenerjev Franka de Boerja in Ronalda Koemana nekateri omenjajo tudi Nemca Jürgena Klinsmanna, ki je pred meseci izgubil službo v ameriški reprezentanci.

Poraza Portugalske in Francije

Evropski nogometni prvaki Portugalci so izgubili proti Švedski. Ob polčasu so po golu Cristiana Ronalda in avtogolu Andreasa Granqvista vodili z 2:0, a se je položaj v nadaljevanju popolnoma obrnil. Dvakrat je zadel Viktor Claesson, ob koncu srečanja pa je Švedom uslugo vrnil Joao Cancelo z avtogolom.

Pred domačimi navijači so klonili tudi evropski podprvaki, Francozi. Z 2:0 jih je odpravila Španija.

Hrvaška ekspresno hitro prejela gol

Hrvaška je nekoliko presenetljivo visoko izgubila v Tallinnu, Hrvati so se po tekmi pritoževali nad zelo slabimi razmerami na igrišču. Izgubili pa so z do zdaj najslabše uvrščeno ekipo na lestvici Fife (Estonci so le 119.), obenem pa prejeli gol že v prvi minuti, kar je najhitreje prejeti gol Hrvaške na uradnih tekmah po 19 letih.

PRIJATELJSKE TEKME:

GRUZIJA - LATVIJA 5:0 (2:0)

Ananidze 18., 77., Kvilitaja 32., 68., Arabidze 90.

MAKEDONIJA - BELORUSIJA 3:0 (1:0)

Tričovski 56., Pandev 61., 69.

ESTONIJA - HRVAŠKA 3:0 (1:0)

Luts 1., Vassiljev 82., Zenjov 84.

RUSIJA - BELGIJA 3:3 (1:3)

Vasin 3., Mirančuk 72., Buharov 92.; Mirallas 17., Benteke 42., 45.

AVSTRIJA - FINSKA 1:1 (0:0)

Arnautović 6; Jensen 76.

IRSKA - ISLANDIJA 0:1 (0:1)

Magnusson 21.



NIZOZEMSKA - ITALIJA 1:2 (1:2)

Romagnoli 10./ag; Eder 11., Bonucci 32.



PORTUGALSKA - ŠVEDSKA 2:3 (2:0)

Ronaldo 18. Granqvist 34./ag; Claesson 57., 76., Cancelo 93./ag

FRANCIJA - ŠPANIJA 0:2 (0:0)

Silva 68./11-m, Deulofeu 77.

D. S.