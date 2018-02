Foto in video: Bonsaksen v podaljšku rise poslal domov

20. februar 2018 ob 04:10,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 15:32

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je v repasažu končala nastope na olimpijskem turnirju. Norveška je bila po preobratu v Gangneungu boljša z 2:1.

Slovenci so bili precej boljši nasprotnik, na norveška vrata so sprožili 34 strelov, zelo razpoloženega vratarja Larsa Haugna pa so premagali zgolj enkrat, dvakrat so zadeli tudi okvir vrat. Norvežani so na vrata Gašperja Krošlja sprožili 26 strelov.

Žiga Jeglič padel na dopinškem testu

V Pjongčangu je zjutraj po slovenskem času udarila novica, da je Žiga Jeglič, mož odločitve na loteriji kazenskih strelov proti Slovaški, padel na dopinškem testu, ki so ga izvedli med olimpijskimi igrami. Več tukaj.



Skandinavski tekmeci so zgodovinsko zelo neugodni za Slovence. Na zadnjih velikih tekmovanjih so risi vselej izgubili. Na svetovnem prvenstvu leta 2013 z 1:3, na Češkem dve leti pozneje prav tako z 1:3, lani v Parizu pa je bil poraz še bolj prepričljiv (1:5). Tudi tokrat so morali priznati premoč v Južni Koreji.

Norveška reprezentanca si je z zmago nad Slovenijo priborila četrtfinalni obračun z rusko hokejsko ekipo.

Urbas v sedmi minuti matiral Haugna

Slovenski hokejisti so srečanje dobro začeli, že v uvodnih sekundah je kapetan Jan Muršak zapretil norveškemu vratarju Haugnu, ki je bil v sedmi minuti vendarle premagan. Risi so v igri z igralcem več - zaradi zadrževanja s palico je bil izključen Ludvig Hoff - lepo spletli mrežo v napadalni tretjini, po Muršakovi podaji je iz prve na desni strani sprožil Jan Urbas in plošček ob bližnji vratnici pospravil v gol za 1:0. Varovanci Karija Savolainena so bili občutno boljši od nasprotnika, večkrat so pritisnili na njegova vrata, še posebej sta bila v napadu dejavna Muršak in Urbas, ki sta ves čas utrujala sicer opreznega Haugna. Kljub vsemu se izid do konca najbolj napadalne tretjine slovenske reprezentance na olimpijskem turnirju - razmerje v strelih je bilo 16:9 - ni spremenil.

Risi še naprej boljši nasprotnik

Prevlada risov se je kljub agresivni in čvrsti obrambi Norvežanov nadaljevala tudi v drugi tretjini, ki so jo po izključitvi Stefana Espelanda zaradi naleta na Roka Tičarja začeli z igralcem več. "Power playa" niso izkoristili, so pa še naprej pritiskali na vrata norveške ekipe. V 28. minuti si je Tičar lepo pripravil prostor za strel in sprožil mimo gola, nenatančen je bil nekaj minut pozneje po lepi podaji Matica Podlipnika tudi Luka Vidmar. Vratar Haugen je moral biti ves čas oprezen, izkazoval se je s pomembnimi obrambami, slabe tri minute pred koncem druge tretjine je preprečil veselje še Tičarju in Robertu Saboliču, ki sta sprožila iz bližine. Slovenci so tretjino končali z igralcem več, ko je moral za dve minuti zaradi spotikanja na kazensko klop Steffen Thoresen, a je ostalo pri 1:0.

Kristiansen izenačil na 1:1

V uvodnih minutah zadnje tretjine so Norvežan izid izenačili. S hitrim napadom, ki ga je po levi strani začel Anders Bastiansen, so presenetili slovensko obrambo, pred vrata je plošček poslal Martin Roymark, Tommy Kristiansen pa je hladnokrvno premagal vratarja Krošlja za 1:1. Norvežani so bili v naletu, v želji po preobratu so hitro pritisnili na slovenska vrata, a so risi, ki so pred Krošljevim golom puščali preveč prostora, zdržali pritisk. Lažje so zadihali, ko je bil zaradi prekrška nad Urbasom za dve minuti izključen Alexander Reichenberg. Slovenija je četrtič na tekmi prišla do "power playa". V tem elementu igre je bila v skupinskem delu četrta najučinkovitejša reprezentanca, tokrat jim prednosti igralca več na ledu ni uspelo izkoristiti. Nevarno je bilo po strelih Sabahudina Kovačeviča in Žige Panceta, a je ostalo pri 1:1.

Gregorc zadel stičišče vratnice in prečke

Savolainenovi hokejisti so v obrambi nekajkrat zaplavali, česar pa na njihovo srečo Norvežani niso znali izkoristiti. Zelo vroče je bilo štiri minute pred koncem, ko je dvakrat zapretil Ken Andre Olimb, ki je moral takoj zatem zaradi zadrževanja s palico na kazensko klop. Sledil je peti "power play" Slovenije na tekmi, v katerem je Haugen reševal svojo ekipo z izjemnimi obrambami, imel je tudi srečo, da plošček po strelu Blaža Gregorca ni pristal v mreži - branilec češke ekipe Hradec Kralov je zadel stičišče vratnice in prečke. Deset sekund pred koncem rednega dela srečanja je bil zaradi oviranja izključen še Alexander Bonsaksen.

Bonsaksen zabil za četrtfinale

Tudi v podaljšku se je zatresel okvir norveškega gola, prečko je v igri štiri na tri z leve strani zadel Muršak. Ko sta bili na ledu popolni postavi, so Norvežani znova pritisnili na slovenska vrata, pritisk se jim je obrestoval v četrti minuti podaljšane igre, ko je z razdalje Krošlja na lovilko matiral Bonsaksen.

Američani razbili razglašene Slovake

Hokejisti ZDA so še drugič na olimpijskem turnirju odpravili Slovake in se bodo v sredo v četrtfinalu srečali s Češko. V prvi tretjini sta mreži mirovali. V 22. minuti je zadel Ryan Donato, ki je že v skupinskem delu zrežiral zmago Američanov nad Slovaki z 2:1. Michal Čajkovsky je le pol minute zatem prejel disciplinsko kazen zaradi udarca v glavo. Izključen je bil Ladislav Nagy in Slovaki so imeli dve minuti kar dva igralca manj. James Wisniewski je to hitro kaznoval z močnim strelom z leve strani. Mark Arcobello je v 34. minuti izkoristil lepo podajo Troya Terryja izza vrat za 3:0. Slovaška je znižala z igralcem več, ko je v 37. minuti zadel Peter Čerešnak.

V zadnji tretjini so skušali Slovaki ujeti priključek, a so puščali veliko prostora v obrambni tretjini. V 50. minuti se je Garrett Roe znašel sam pred vratarjem Janom Lacom in ga rutirano matiral. Končni izid je postavil odlični Donato ob "power playu" tri minute pred koncem. Razmerje v strelih na vrata je bilo 33:23, v vratih ZDA je blestel Ryan Zapolski.

Repasaž za četrtfinale:

ZDA - Slovaška

5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Donato 22., 57., Wisniewski 23., Arcobello 34., Roe 50.; Čerešnak 37.

Slovenija - NORVEŠKA

* 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

Urbas 7.; Kristiansen 44., Bonsaksen 64.

* - v podaljšku

Švica - NEMČIJA

* 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Moser 23.; Pföderl 2., Seidenberg 61.

* - v podaljšku

FINSKA - Južna Koreja

5:2 (1:0, 2:2, 2:0)Ž

Kontiola 5., 24., Heiskanen 27., Hietanen 48., Manninen 60.; Radunske 31., Ahn 33.

Četrtfinale, sreda ob 4.10:

ČEŠKA - ZDA

Ob 8.40:

RUSIJA - NORVEŠKA

Ob 13.10:

ŠVEDSKA - NEMČIJA

KANADA - FINSKA

