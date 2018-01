Fourcade tretjič le slavil v Anterselvi, Fak blizu deseterice

Ves december in januar nisem naredil nobenega treninga, s katerim bi lahko dvigoval formo. Lahko sem le tekmoval in tu vidim glavni razlog tega, da na progi nisem konkurenčen. To bom zdaj moral narediti do olimpijskih iger. Najprej se bom dobro spočil, potem sledi malce baze in nato en del specialnih treningov, kjer hitrost mora biti hitrejša od mojega trenutnega tekmovalnega tempa. Le tako lahko dvignem raven pripravljenosti. Preplaha glede tega, da na koncu ne bi bilo vse v redu, ni. Danes je bilo malce bolje, ni pa to raven, ki si je želim. Na strelišču moram prav tako še malce dvigniti hitrost.