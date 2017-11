Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je prejel nagrado za najboljšega motošportnika v Sloveniji. Foto: hondaproracing.com Rekel bom tako: sezona ni bila najboljša, bilo je veliko vzponov in padcev, z njo sem zadovoljen bolj tako tako. A skušaš se čim več naučiti in skušaš ne ponavljati napak iz prejšnjih sezon v naslednji. Upam, da sem se česa naučil in da se bom vrnil še močnejši. Gajser je dobil novega sotekmovalca: Rusa Jevgenija Bobriševa je zamenjal Nizozemec Brian Bogers. Foto: hondaproracing.com Dopust je že za mano. Z dekletom sva si privoščila malo dopusta takoj po vrnitvi iz ZDA, ampak to je bilo teden, največ dva, potem pa je treba nazaj. Gajserjevo sezono so zaznamovale tri zmage in še precej uvrstitev na stopničke, toda po drugi strani tudi serija smole in poškodb. Foto: hondaproracing.com Dodaj v

Gajser spočit začel priprave na novo sezono

Letos je imel veliko smole s poškodbami

21. november 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je sezono 2017 končal na petem mestu svetovnega prvenstva MXGP. Sezono je zdaj že pozabil in se usmeril na novo.

Zaradi številnih poškodb si je letos le privoščil nekaj več počitka, ob koncu leta pa je prejel še nagrado za najboljšega motošportnika v Sloveniji. Na tradicionalni podelitvi priznanj najboljšim slovenskim motošportnikom v iztekajočem se letu je pred dnevi najpomembnejšo nagrado dobil Gajser.

Zanj priznanje ni nekaj novega, saj je že tretje zaporedno krovne zveze AMZS; lani ga je dobil za naslov svetovnega prvaka, leto pred tem pa za naslov svetovnega prvaka v šibkejšem razredu MX2.

Lepo je prejeti nagrado

"Vedno je lepo prejeti nagrado za najboljšega motošportnika leta. Hvala AMZS-ju za nagrado. Rekel bom tako: sezona ni bila najboljša, bilo je veliko vzponov in padcev, z njo sem zadovoljen bolj tako tako. A skušaš se čim več naučiti in skušaš ne ponavljati napak iz prejšnjih sezon v naslednji. Upam, da sem se česa naučil in da se bom vrnil še močnejši," o nagradi in spodbudi pravi 20-letni Makolčan.

Braniti je vedno težje

O tem, ali je bilo težje leta 2016, ko je napadal kot neznani novinec, ali letos, pa ni dvomov: "Braniti je vedno najtežje. Prvič seveda ni bilo lahko, je težko, je pa lažje kot po tem, ko si vodilni. Vsi te gledajo, ti si vodilni in tebe vsi lovijo ter ti hočejo odvzeti naslov. To sem letos izkusil, sem se pa veliko naučil in upam, da v prihodnjih sezonah spet pripeljem naslov nazaj v Slovenijo."

Veliko smole s poškodbami

Sezono so zaznamovale tri zmage in še precej uvrstitev na stopničke, toda po drugi strani tudi serija smole in poškodb. Potem ko v Nemčiji zdravniki niso znali ugotoviti, kako resno je poškodovan, je sredi sezone šele po pregledu v Sloveniji spoznal, da je dirkal z zlomljeno lopatico. Takrat je moral za nekaj časa prekiniti nastopanje, tudi to pa se je seveda poznalo ob koncu sezone pri seštevku v SP-ju. "Peto mesto sploh ni slabo. Tri dirke sem moral izpustiti, to je ogromno točk, tudi ko sem se vračal po poškodbi, še nisem bil pravi in sem končal brez deseterice. Peto mesto ni slabo, konec sezone pa je bil dober in našel sem formo, ki mi je omogočila, da sem končal na tem mestu," je črto pod leto 2017 potegnil peti dirkač sveta.

Vzel si je več časa za okrevanje

Za Gajserja je tako vse pomembnejše vprašanje ne le pripravljenosti in tehnike, ampak tudi zdravja. Na srečo je zdaj vse v redu, po končani sezoni si je vzel več časa kot običajno za okrevanje. "Zdaj so poškodbe sanirane. Malo daljši počitek sem si vzel kot v prejšnjih letih, da se vse dobro zaceli, da si malo odpočijem in da se lahko dobro pripravim na novo sezono," pravi Gajser in dodaja, da je zdaj že spet vpet v hiter urnik testiranj, potovanj in drugih obveznosti. Kaj pa počitnice? "Dopust je že za mano. Z dekletom sva si privoščila malo dopusta takoj po vrnitvi iz ZDA, ampak to je bilo teden, največ dva, potem pa je treba nazaj."

V novi sezoni nov sotekmovalec

V ekipi Honda Gariboldi bo v letu 2018 precej novosti. Najpomembnejši je nov sotekmovalec, Rusa Jevgenija Bobriševa je zamenjal Nizozemec Brian Bogers. "Novega sotekmovalca imam, veliko se je spremenilo tudi v ekipi, je tudi nekaj novega osebja. Vsa ekipa dela na tem, da bi motor še izboljšali, da bi mi bilo še lažje, da bi še bolj užival. In to nam tudi uspeva, motor, ki sem ga že testiral, je zelo dober, upam pa, da bomo na finalnih testiranjih pripravili še zadnje detajle," o spremembah pravi najboljši slovenski dirkač.

Uresničil je sanje

A poleg SP-ja v motokrosu ima še eno strast: dvoranski oziroma stadionski motokros v ZDA. Otroške sanje je prvič potešil letos z nastopom na prestižni dirki v Las Vegasu, ni se končalo po željah, spet je doživel boleč padec, toda Gajser pravi, da se bo nekoč v prihodnosti tja še vrnil: "Je že moralo biti tako. Iskreno povedano pa sem zelo zadovoljen, da sem šel tja, da sem to poskusil. Že od malega sanjam o tem, da bi vozil dvoransko prvenstvo, zdaj sem dobil prvo primerjavo. Poln stadion, adrenalin, proge so povsem drugačne. O tem sem sanjal in zanesljivo bom nekoč to tudi preizkusil."

Sezona 2018 se bo začela 4. marca z dirko v argentinskem Neuquenu.

M. L.