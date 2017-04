Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry je zadel 7 od 11 poskusov za tri in je znatno pripomogel k zmagi Golden Stata v Portlandu. Foto: Reuters 30 točk Giannisa Antetokounmpa ni bilo dovolj za zmago Milwaukeeja proti Torontu. Foto: Reuters Atlanta je na svojem parketu izenačila serijo z Washingtonom (2:2). Pri gostiteljih je največ točk dosegel Paul Millsap (19). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State zmlel Portland in napredoval v polfinale

Atlanta izenačila serijo z Washingtonom

25. april 2017 ob 07:46

Portland

Košarkarji Golden Stata so se brez večjih težav uvrstili v konferenčni polfinale Zahoda v končnici Lige NBA. Dobili so tudi četrto tekmo serije 1. kroga (103:128) in izločili Portland.

Gostje so pravzaprav že vse storili v prvi četrtini, v kateri so gostiteljem nasuli kar 45 točk! Tekmo so odprli z delnim izidom 0:14, dobri dve minuti pred koncem četrtine so s košem JaVala McGeeja povedli že s +28 (13:41), do polčasa so prerešetali Portlandovo mrežico, vodili so z 48:72. Dvomov o zmagovalcu tako rekoč ni bilo več.



Varovanci Steva Kerra, ki zaradi bolečin v vratu in hrbtu še drugo tekmo svoje ekipe ni vodil na klopi - to nalogo začasno opravlja Mike Brown - so v tretji četrtini dosegli najvišje vodstvo na tekmi (+33), ko je Stephen Curry zadel trojko za 58:91, v zadnji je Brown odpočil nosilce igre, igralci s klopi pa so tekmo mirno pripeljali do konca.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Curry, ki se je ustavil pri 37 točkah, iz igre je metal 12/20, za tri 7/11. 21 točk je k zmagi prispeval Draymond Green, 18 Klay Thompson. Kevin Durant, ki je bil zaradi poškodbe mečne mišice za četrto tekmo vprašljiv, je vseeno zaigral, odigral je 20 minut in zbral 10 točk. Pri Portlandu je bil najbolj razpoložen Damian Lillard (34 točk).

Warriorsi, prva ekipa, ki se je na Zahodu prebila v konferenčni polfinale, se bodo v naslednjem krogu pomerili z zmagovalcem serije med Utahom in Los Angeles Clippersi.

Liga NBA, končnica, 1. krog

Vzhod:

ATLANTA (5) - WASHINGTON (4) 2:2

111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24)

Millsap 19, Schröder 18, Bazemore in Howard (15 skokov) po 16, Hardaway 15, Prince 11, Calderon 10; Beal 32, Wall 22 in 10 podaj, Porter in Bogdanović po 13.



TORONTO (3) - MILWAUKEE (6) 3:2

118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20)

Powell 25, Ibaka 19, DeRozan 18, Lowry 16 in 10 podaj, Carroll 12, Joseph 10; Antetokounmpo 30, Brogdon 19, Monroe 11.

Sreda:

BOSTON (1) - CHICAGO (8) 2:2

CLEVELAND (2) - Indiana (7) 4:0

Zahod:

Portland (8) - GOLDEN STATE (1) 0:4

103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22)

Lillard 34, Aminu 25, Napier 14; Curry 37, Green 21, Thompson 18, West 12, Pachulia 11, Durant 10.

Torek:

HOUSTON (3) - OKLAHOMA (6) 3:1

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) 2:2

MEMPHIS (7) - S. ANTONIO/2 2:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak