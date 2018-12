Žan Kranjec ima možnosti, da napade zmagovalni oder. Foto: Reuters Dodaj v

Hirscher razred zase, Kranjec ni daleč od zmagovalnega odra

Gneča za najboljšimi tremi

16. december 2018 ob 07:28,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 11:44

Alta Badia - MMC RTV SLO

Marcel Hirsher je bil prepričljivo najhitrejši na prvi progi veleslaloma v Alta Badii. Najboljši Slovenec Žan Kranjec je blizu najboljšim, saj zaseda šesto mesto.

Hirscher je na tej strmini preprosto doma, saj je dobil zadnjih pet veleslalomov, odlično pa mu kaže, da niz podaljša na šest, saj ima pred vsemi skoraj sekundo prednosti. Manj od tega mejnika je zaostal le Šved Matts Olsson (+0,94). Tretji je Švicar Marco Odermatt (+1,00), ki je nastopil s številko 27.

Sila uspešen na tej strmini

Kranjec je z zaostankom 1,55 šesti, za njim je gneča, saj ga do 16. mesta loči če 42 stotink sekunde. To je za Kranjca sicer najuspešnejše prizorišče, saj je bil tu lani tretji, kar so njegove edine stopničke, še leto prej pa je bil četrti.

Štefan Hadalin in Miha Hrobat sta bila prepočasna ze preboj v finale.

Druga vožnja se bo začela ob 13.00.

