Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Risi imajo priložnost, da se znova srečajo z Rusijo in ponovijo dosežek iz Sočija. Foto: Reuters Sorodne novice Na ledu bo prava Slovenija: "Olimpijske igre se ne igrajo vsako leto" Dodaj v

Hokej: ZDA - Slovaška 0:0, ob 8.40: Slovenija - Norveška

Zmaga vodi rise do četrtfinala proti Rusom

20. februar 2018 ob 04:10,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 04:23

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca, ki je navdušila v skupinskem delu, bo lovila drugo zaporedno uvrstitev v četrtfinale olimpijskega turnirja. Risi se bodo srečali z Norveško v veliki dvorani v Gangneungu.

Norvežani so na olimpijskem turnirju v skupini C osvojili točko na tekmi z Nemčijo, ki je bila boljša po kazenskih strelih, proti Fincem in Švedom pa pričakovano niso imeli možnosti. Norveška je dosegla le dva gola, dobila pa jih je 11. Končala je na zadnjem mestu skupine C.

Skandinavski tekmeci so bili zelo neugodni za Slovence. Na zadnjih velikih tekmovanjih so risi vselej izgubili. Na svetovnem prvenstvu leta 2013 z 1:3, na Češkem dve leti pozneje prav tako z 1:3, lani v Parizu pa je bil poraz še bolj prepričljiv (1:5).

Zmagovalec se v sredo srečal z Rusijo oziroma selekcijo ruskih olimpijskih športnikov, ki so bili v predtekmovanju prepričljivo boljši od Slovencev (8:2).

Repasaž za četrtfinale, torek ob 4.10:

ZDA - SLOVAŠKA

-:- (0:0, -:-, -:-)

Ob 8.40:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ob 13.10:

ŠVICA - NEMČIJA

FINSKA - JUŽNA KOREJA

Četrtfinale, sreda ob 4.10:

ČEŠKA - ZDA/SLOVAŠKA

Ob 8.40:

RUSIJA - SLOVENIJA/NORVEŠKA

Ob 13.10:

ŠVEDSKA - ŠVICA/NEMČIJA

KANADA - FINSKA/JUŽNA KOREJA

A. G.