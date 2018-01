James in Curry kapetana na tekmi vseh zvezd

Gordon zadel sedem trojk

19. januar 2018 ob 07:04

New York - MMC RTV SLO

James Harden se je po sedmih tekmah neigranja vrnil ob zmagi Houstona nad Minnesoto s 116:98, ob zelo skromnem metu je dosegel deset točk.

Od 15 metov je žoga le trikrat zdrsnila skozi obroč. Strelski dosežek večera je uspel Benu Gordonu, ki je s klopi dosegel 30 točk (met za 3: 7/13).

Thomas zadel odločilna meta

Tekme Clevelanda so še vedno neprepričljive. Proti Orlandu je zapravil že 23 točk prednosti, a na koncu vendarle rešil zmago s 104:103. Isaiah Thomas (21 točk) je 11 sekund pred koncem zadel dva prosta meta. LeBron James je dosegel 16 točk.

James: Mučimo se

"Mučimo se, to moramo priznati, a na koncu je to vendarle zmaga, ki smo jo res potrebovali," je razmišljal. Pred tekmo je izvedel, da je na glasovanju za nastop na tekmi vseh zvezd prejel največ glasov v Vzhodni konferenci, na drugi strani je ta čas pripadla Stephu Curryju. Oba bosta lahko izbirala svojo ekipo. "Potrudil se bom po svojih možnostih. Sicer ne igram 'fantazijskih' iger ali kaj podobnega. A te fante dobro poznam in vem, kaj lahko prinesejo v ekipo," je še povedal James.

Prva peterka vzhoda: Kyrie Irving, DeMar DeRozan, LeBron James, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo

Prva peterka zahoda: Steph Curry, James Harden, Kevin Durant, DeMarcus Cousins, Anthony Davis

Liga NBA, tekme 18. januarja:

BOSTON - PHILADELPHIA 80:89

Horford in Morris po 14; Embiid 26 in 16 skokov, Šarić 16, McConnell 15.



CLEVELAND - ORLANDO 104:103

Thomas 21, James 16, Love 12 in 11 skokov; Payton 19, Gordon in Fournier 17.



HOUSTON - MINNESOTA 116:98

Gordon 30, Capela 20, Paul 19, Harden 10 (met: 3/15); Butler 23, Towns 22 in 16 skokov.



PORTLAND - INDIANA 100:86

Lillard 26, Nurkić 19 in 17 skokov; Collison in Oladipo po 23.

Tekme 19. januarja:

HOUSTON - SAN ANTONIO

BROOKLYN - MIAMI

DETROIT - WASHINGTON

MEMPHIS - SACRAMENTO

DENVER - PHOENIX

UTAH - NEW YORK

LA LAKERS - INDIANA

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 46 34 12 73,9 TORONTO RAPTORS 43 30 13 69,8 CLEVELAND CAVALIERS 44 27 17 61,4 MIAMI HEAT 44 26 18 59,1 WASHINGTON WIZARDS 45 25 20 55,6 INDIANA PACERS 45 24 21 53,3 MILWAUKEE BUCKS 44 23 21 52,3 PHILADELPHIA 76ERS 41 21 20 51,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 43 22 21 51,2 NEW YORK KNICKS 45 20 25 44,4 CHARLOTTE HORNETS 43 18 25 41,9 CHICAGO BULLS 45 17 28 37,8 BROOKLYN NETS 45 16 29 35,6 ATLANTA HAWKS 44 13 31 29,5 ORLANDO MAGIC 45 13 32 28,9 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 46 37 9 80,4 HOUSTON ROCKETS 43 31 12 72,1 SAN ANTONIO SPURS 46 30 16 65,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 47 29 18 61,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 45 25 20 55,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 45 24 21 53,3 NEW ORLEANS PELICANS 44 23 21 52,3 LOS ANGELES CLIPPERS 44 23 21 52,3 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 45 23 22 51,1 UTAH JAZZ 44 18 26 40,9 PHOENIX SUNS 45 16 29 35,6 MEMPHIS GRIZZLIES 43 15 28 34,9 LOS ANGELES LAKERS 44 15 29 34,1 DALLAS MAVERICKS 45 15 30 33,3 SACRAMENTO KINGS 44 13 31 29,5

S. J.