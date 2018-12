Poudarki Neposredni prenos na TV SLO 2/MMC-ju

Na novoletno turnejo s 6 in ne 7 Slovenci Slovenci v Engelbergu še skačejo s sedmimi skakalci, medtem ko se bodo na novoletno turnejo lahko podali le s šesterico. Foto: EPA Anže Lanišek in Timi Zajc sta se za las uvrstila na nedeljsko tekmo, medtem ko sta bila Žak Mogel in Tomaž Naglič prva izven pedeseterice. Foto: EPA Sorodne novice Peter Prevc brez finala, Zajc 12., prvenec Geigerja Dodaj v

Engelberg, 1. serija: Peter Prevc v finalu in pri prvih točkah zime

Peter Prevc 21. v kvalifikacijah, brez tekme Naglič in Mogel

16. december 2018 ob 12:45,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 14:38

Engelberg - MMC RTV SLO

Nedelja v Engelbergu prinaša drugo tekmo, na kateri pa bo nastopilo le pet Slovencev. Od Slovencev je bil najboljši Peter Prevc z 21. mestom, ki pa je v prvi seriji skočil 128,0 m in se za spremembo od sobote uvrstil v finale.

V kvalifikacijah 63 skakalcev sta brez mesta med petdeseterico ostala Žak Mogel in Tomaž Naglič. Ne najboljši obet za tekmo, katere neposredni prenos si lahko ogledate na TV SLO 2/MMC-ju od 14.15 dalje!

Mogel in Naglič sta bila 52. in 53. v kvalifikacijah, medtem ko je Timi Zajc kot zadnji s 50. mestom ujel nastop v prvi seriji. Le mesto pred njim je bil Anže Lanišek. Izredno bled nastop Slovencev v kvalifikacijah potrjujejo dosežki preostalih uvrščenih. Domen Prevc je bil 35., Jernej Damjan 25., Peter Prevc kot najboljši pa 21. Kvalifikacije pred sedmo posamično tekmo zime 2018/19 je dobil vodilni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši, ki je bil s 113,3 točkami korak pred konkurenco. Brez tekme je ostal v soboto presenetljivo tretji Avstrijec Daniel Huber.

V soboto ponesrečena vrnitev med najboljše

Po uspešnih petkovih kvalifikacijah, ko je bil Peter Prevc šesti, se najboljšemu slovenskemu skakalcu v zgodovini ni posrečila popolna vrnitev v svetovni pokal. Najstarejši izmed bratov Prevc je namreč na sobotni tekmi skočil le 126,0 m in s 35. mestom ostal brez finala in prvih točk v zimi 2018/19.

Slovenci na novoletno turnejo s šestimi orli

Na drugi tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v Ruki na Finskem je bil najboljši Slovenec Anže Semenič peti. Četrto tekmo zime v celinskem pokala je dobil Norvežan Robin Pedersen, ki je svoji državi priskakal dodatno kvoto, do nje so prišli še Poljaki in Nemci.

Kot v soboto so v Ruki znova izpeljali le eno serijo. Semenič je skočil 137,5 metra in zbral 113,1 točke. Za zmagovalcem je zaostal 6,5 točke. V soboto tretji Robert Kranjec je bil tokrat s 131 metri in 102,9 točke 15. Za njim sta končala Jaka Hvala in Nejc Dežman. Najboljši Slovenec v celinskem pokalu Rok Justin, zaseda šesto mesto, je bil danes 22., 23. je bil Jurij Tepeš. S to tekmo se je končala prva perioda celinskega pokala, tako da je jasno, da bo Slovenija na novoletni turneji lahko nastopila s šestimi tekmovalci.

To. G.