Kapetanka Olimpije brez dlake na jeziku napadla trenerja

Slovenski ženski klubski nogomet je še vedno daleč od evropske ravni. To so pokazale tudi letošnje kvalifikacije. Olimpija je trikrat izgubila in celo ni dosegla gola.

Gledano strogo rezultatsko so nogometašice Olimpije naredile korak nazaj, saj so lani ob svojem premiernem naslovu in uvrstitvi v evropsko tekmovanje osvojile tretje mesto v svoji kvalifikacijski skupini, letos pa zadnje, četrto. Močnejše so bile beloruske, ciprske in tudi slovaške prvakinje. Po na neki način pričakovanih porazih s prvima ekipama se je upalo v zmago na ponedeljkovem dvoboju s Slovakinjami, ki so nazadnje izkoristile napako v slovenski obrambi in zadele za zmago. Ekipi sta se sicer potegovali zgolj za prestiž in tretje mesto, ki ne pomeni napredovanja, je pa pomemben za nacionalne točke.

Zdi se, da v taboru Olimpije niso vsi na isti valovni dolžini. Kapetanka Manja Benak je bila po bolečem porazu zelo neposredna: "Celotne kvalifikacije kažejo delo, ki smo ga naredili na treningu. Slabo smo igrale vse tekme. Ekipa je čisto nova, kvalifikacij ni igrala ekipa, ki je osvojila prvenstvo in si zaslužila igranje v teh kvalifikacijah. Premalo časa smo skupaj, polovica igralk je novih. Menim, da smo tudi slabo oddelale priprave. Vodenje s klopi je bilo slabo, prav tako priprava na tekmo. Na taki ravni so izidi taki, kot so bili."

Trener Peter Kristan je vendarle videl tudi svetlejšo plat predstavitve ljubljanske ekipe v Evropi, zavedajoč se, da je bila edina primerljiva zgolj slovaška ekipa. "Ne bi rekel, da smo šli korak nazaj. Moramo vedeti, da je bila skupina letos še težja kot lani. Na zadnji tekmi smo bili enakovreden tekmec, lahko bi se razpletlo tudi v našo korist. Gledamo pozitivno naprej in upamo, da bo drugo leto bolje," je povedal Kristan.

Kapetanka Benakova takole posredno odgovarja trenerju: "Morda rabi več dela, več navodil, kako igrati na sami tekmi. Potrebne je tudi več priprave na nasprotnika, glede na to da so na voljo tudi videoposnetki. Upam, da se poberemo, ker taki porazi bolijo."

Predsednik Olimpije Boris Snedec, ki nima nikakršnih povezav z Milanom Mandarićem, se zaveda, da je resničnost slovenskega ženskega klubskega nogometa taka, kot se je pokazala v teh kvalifikacijah. Je pa značilnost te Olimpije tudi veliko trenerskih menjav. Zdajšnji trener Kristan je vskočil tik pred začetkom kvalifikacij. Pred tem je bil trener Zoran Pejović, v lanski končnici je klub vodila Anja Milenković, pred njo Tomaž Upelj, še prej Samir Škrgić. V lanskih kvalifikacijah je bil trener Damir Vrabac. "To je še en specifičen problem in pogled na to zadevo. Trenerji, ki prihajajo iz moške kategorije, podcenjujejo to zgodbo. Mislijo, da vodijo mlajšo selekcijo in ne članic. Potem nastanejo nesoglasja, ni tiste prave kemije v ekipi. Punce zahtevajo veliko od trenerja. Težko je uskladiti vse skupaj. Trenutno mislim, da smo klub v Sloveniji, ki dekletom nudi največ. Seveda v okviru zmožnosti. Je pa res, da to ni primerljivo z Evropo. Žal," pravi Snedec.

Kakor koli obračamo, je Olimpija naredila korak nazaj tudi v primerjavi s prejšnjimi prvakinjami, ekipo Pomurja, ki je kvalifikacijske turnirje vselej končala na drugem mestu. Pred štirimi leti se je prebila tudi do šestnajstine finala. Prav s Pomurjem v Beltincih bo Olimpija v nedeljo začela tudi obrambo naslova v letos osemčlanski ženski ligi.

