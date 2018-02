Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn na podelitvi medalj. Foto: Reuters Dodaj v

Lindsey Vonn

21. februar 2018 ob 15:52

Pjongčang - MMC RTV SLO

Želim si, da bi nadaljevala. Tako se zabavam in ljubim to, kar počnem. Toda moje telo ne more oziroma verjetno ne more prenesti še štiri leta.

33-letna Lindsey Vonn je na olimpijskem smuku osvojila bron, a je ostala razočarana, saj zanjo šteje le zmaga. To je bil verjetno njen zadnji olimpijski smuk v karieri. Prihodnje leto bo še tekmovala, saj si želi preseči število zmag Ingermarja Stenmarka v svetovnem pokalu. Šved jih je zbral 85, Američanka pa jih ima 81. ESPN

R. K.