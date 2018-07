Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 13 glasov Ocenite to novico! Vitalijs Maksimenko (levo) je za latvijsko reprezentanco zbral 34 nastopov. Foto: EPA Dodaj v

Maksimenko najnovejša okrepitev Olimpije

Klub okrepil tudi Marcel Ratnik

18. julij 2018 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenskega nogometnega prvaka Olimpijo je pred nadaljevanjem sezone okrepil obrambni igralec Vitalijs Maksimenko.

Latvijski nogometni reprezentant, ki je doslej zbral 34 reprezentančnih nastopov, je bil nekdaj tudi član Brightona, nazadnje pa je igral na Poljskem za ekipo Bruk-Bet Termalica Niecicza, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Te dni je profesionalno pogodbo z državnimi in pokalnimi prvaki podpisal tudi Marcel Ratnik, ki je doslej uspešno igral za Maribor in za slovensko reprezentanco do 15 let. Ratnik bo za zdaj pomagal Olimpijini mladinski ekipi.

