Maribor dvakrat igral proti poznejšemu finalistu

534. del rubrike Športni SOS

17. maj 2018 ob 08:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnja finala evropskih nogometnih pokalov sta v marsičem zanimiva tudi iz perspektive slovenskega nogometa.

Jan Oblak je v sredo postal prvi Slovenec, ki je v zgodovini samostojne Slovenije igral v zmagovalni ekipi katerega koli evropskega pokala. Njegov Atletico je v finalu Evropske lige brez težav odpravil Marseille (3:0). Francozi so v zadnjem kvalifikacijskem krogu tega tekmovanja izločili Domžale. Tudi v elitnejši Ligi prvakov je eden od finalistov (Liverpool) na poti do finala igral s slovenskim klubom (Maribor). Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.159. Se je že kdaj zgodilo, da bi v isti sezoni dve slovenski nogometni moštvi igrali proti prihodnjima finalistoma Lige prvakov in Evropske lige? V tej sezoni sta to bila Maribor (v skupinskem delu lige prvakov proti Liverpoolu) in Domžale (v kvalifikacijah za Evropsko ligo proti Marseillu).

Marjan Bizilj

Ne, v celotni zgodovini slovenskega klubskega nogometa se je to zgodilo štirikrat, polovico od teh primerov smo videli ravno v tej sezoni. Kot omenja bralec Marjan, se je Maribor v Ligi prvakov srečal z Liverpoolom, Domžale pa v Evropski ligi z Marseillem.

To se je pripetilo le še dvakrat, prvič na samem začetku samostojne slovenske poti. Olimpija je v prvi sezoni državnega prvenstva 1991/1992 osvojila naslov državnega prvaka, s čimer se je uvrstila v Ligo prvakov. V prvem krogu se je pomerila z zvenečim Milanom, za katerega je takrat igrala slovita nizozemska trojka Ruud Gullit, Frank Rijkaard in Marco van Basten.

Liga prvakov 1992/1993, 1. krog

Prva tekma, 16. 9. 1992:

MILAN - OLIMPIJA 4:0 (2:0)

14.324; Van Basten 5., 50., Albertini 7., Papin 64.

Povratna tekma, 30. 9. 1992

OLIMPIJA - MILAN 0:3 (0:1)

10.000; Massaro 33., Rijkaard 48., Tassotti 85.

Italijanski velikan je nato izločil še Slovana Bratislavo, v ligaškem delu pa je zmagal v skupini z Göteborgom, Portom in PSV-jem. V finalu je nato moral priznati premoč Marseillu (1:0).

Drugi tovrstni primer se je zgodil v tem desetletju. Serijski prvak Maribor je v sezoni 2013/2014 zaigral v 1/16-finala Evropske lige, s čimer je postal sploh edini slovenski klub, ki je igral v pomladanskem delu evropskih tekmovanj.

Evropska liga 2013/2014, 1/16-finala

Prva tekma, 20. 2. 2014:

MARIBOR - SEVILLA 2:2 (1:0)

12.700; Tavares 33., Vršič 81.; Gameiro 47., Fazio 72.

Povratna tekma, 27. 2. 2014:

SEVILLA - MARIBOR 2:1 (1:0)

21.562; Reyes 42., Gameiro 59.; Vršič 92.

Sevilla je nato uspešno nadaljevala pohod do naslova, saj je premagala še Betis, Porto, Valencio in Benfico. In da sklenemo krog - takrat je v vratih portugalske ekipe stal prav Jan Oblak.

Slavko Jerič