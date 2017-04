Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marc Marquez je dobil dirko v razredu MotoGP v Austinu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marquez v Austinu izkoristil zdrs Vinalesa

Rossi prevzel vodstvo v skupnem seštevku

23. april 2017 ob 22:10

Austin - MMC RTV SLO/STA

Španski motociklist Marc Marquez je dobil dirko MotoGP za VN Amerik. Drugi je bil Italijan Valentino Rossi, tretji Španec Dani Pedrosa.

Španec Maverick Vinales, do nedeljske dirke vodilni v skupnem seštevku SP-ja v razredu MotoGP, je že na uvodu dirke zdrsnil in ostal brez uvrstitve, kar je izkoristil Marquez in brez večjih težav dobil tretjo preizkušnjo v letošnji sezoni svetovnega prvenstva. Po dirki v Austinu vrh prvenstvene lestvice zaseda Rossi (56 točk), drugi je Vinales (50), tretji Marquez (38).

VN Amerik, Austin

MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ špa/honda 43:58,770 2. V. ROSSI ITA/yamaha +3,069 3. D. PEDROSA ŠPA/honda 5,112 4. C. CRUTCHLOW VB/honda 7,638 5. J. ZARCO FRA/yamaha 7,957 6. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 14,058 Moto2, končni vrstni red: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 41:20,078 2. T. LUTHI ŠVI/kalex +2,633 3. T. NAKAGAMI JAP/kalex 6,809 Moto3, končni vrstni red: 1. R. FENATI ITA/honda 27:15,841 2. J. MARTIN ŠPA/honda +0,987 3. F. DI. GIAN. ITA/honda 0,997

Skupni vrstni red (3/18)

MotoGP: 1. V. ROSSI ITA/yamaha 56 2. M. VINALES ŠPA/yamaha 50 3. M. MARQUEZ ŠPA/honda 38 4. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 30 5. C. CRUTCHLOW VB/honda 29 6. D. PEDROSA ŠPA/honda 27 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 75 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 56 3. M. OLIVEIRA POR/KTM 33 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda 58 2. J. MARTIN ŠPA/honda 52 3. J. MCPHEE VB/honda 49

M. L.