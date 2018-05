Matej Mohorič zmagovalec najdaljše etape Gira!

Peta zmaga Mohoriča med profesionalci

Slovenski kolesar Matej Mohorič je dobil 10., najdaljšo etapo na dirki po Italiji, ki se je začela v Penneju, po 244 kilometrih pa končala v Gualdu Tadinu, mestu v Umbriji.

23-letni Mohorič je slavil pred Nemcem Nicom Denzom in Ircem Samom Bennettom. Podbličan se je v lov na etapno zmago podal dobrih 39 kilometrov pred ciljem, ko je odgovoril na napad Italijana Davideja Villele. Skupaj sta nato hitro ujela Italijana Marca Frapportija, ki je vztrajal spredaj.

Mohorič na spustu pokazal mojstrstvo

Mohorič je na spustu z zadnjega kategoriziranega vzpona dneva (Annifo, 895 m; 4. kategorija), pokazal svoje mojstrstvo, v primerjavi z Villelo je naredil nekaj razlike, toda Italijan in Denz, ki se je na spustu podal za vodilnima, sta ga ujela 18,4 kilometra pred koncem. Villela je omagal, Mohorič in Denz pa sta sama nadaljevala proti ciljni črti. Mohorič je v zadnji kilometer vstopil kot prvi, čakal na morebitni napad Denza, nato pa se je odločil za pospeševanje, na kar Nemec ni imel odgovora.

Pozzovio mi je dal proste roke

"Izjemno. Super sem vesel zase, najbolj pa za ekipo, ki mi je danes dala priložnost. Domenico Pozzovivo, naš najboljši v skupnem seštevku, se počuti dobro, dal mi je proste roke za etapo. Zelo sem vesel," je v prvi izjavi dejal Mohorič, o razpletu sprinta pa je dodal: "Nisem bil samozavesten, da mi bo uspelo v sprintu. Nekajkrat prej sem ga skušal napasti. Sodeloval je, zato sem se odločil, da poskusim s sprintom. Nisem verjel. Ko sem videl, da mi ne more slediti, sem skušal samo priti do cilja."

Letos sem naredil velik korak naprej

Mohorič je v tej sezoni, ko je prestopil v Bahrain-Merido, zelo dobro pripravljen. Velja za zelo zanesljivega pomočnika, ki je kar nekajkrat opozoril nase z etapnimi uspehi. Zmagal je na dirki GP Industria & Artigianato, se z najboljšimi cel teden boril na dirki po Kataloniji, bil 11. na klasiki Strade Bianche ... "Res je. Letos sem naredil velik korak naprej. Dobro se počutim v Bahrain-Meridi. Daje mi veliko podpore za uspehe. Upam, da bom v tej sezoni dosegel še več."

Po Vuelti Mohorič slavil še na Giru

To je Mohoričeva druga etapna zmaga na eni izmed treh tritedenskih dirk, lani je dobil etapo na Vuelti, in peta med profesionalci. Mohorič je Sloveniji prikolesaril peto etapno zmago na Giru in osmo na tritedenskih dirkah. Na Giru je dve etapi dobil Jan Polanc, tokrat 45., po eno pa Luka Mezgec in Primož Roglič, ki je slavil še na Dirki po Franciji.

Chaves padel na 39. mesto

Osmoljenec dneva je Kolumbijec Esteban Chaves, po devetih etapah drugi v skupnem seštevku. Chaves in še nekateri kolesarji so se v težavah znašli že kmalu po startu, na prvem vzponu, ko so zaostali za skupino z rožnato majico. Chaves se je še z nekaterimi klubskimi kolesarji skušal priključiti glavnini, a se je kakšnih 88 kilometrov pred ciljem vdal. Verjetno tudi iz taktičnih razlogov, saj so zadaj poleg Chavesa ostali še nekateri kolesarji Mitchelton-Scotta, ki so se odločili prihraniti nekaj moči za prihodnje etape, ko bo vodilni v skupnem seštevku Britanec Simon Yates potreboval njihovo pomoč pri branjenju rožnate majice. Kolumbijec (135.) je na koncu zaostal 25 minut in 25 sekund, nazadoval je na 39. mesto.

UCI WORLDTOUR 101. DIRKA PO ITALIJI, 10. etapa Penne-Gualdo Tadino, 244 km: 1. M. MOHORIČ SLO 6:04:52 2. N. DENZ NEM isti čas 3. S. BENNETT IRS +0:34 4. E. BATTAGLIN ITA vsi 5. D. BALLERINI ITA 6. M. W. SCHMIDT DAN 7. F. GAVAZZI ITA 8. J. PANTANO GOMEZ KOL isti 9. G. BRAMBILLA ITA 10. J. GONCALVES POR ... 15. C. FROOME VB

17. S. YATES VB 31. F. ARU ITA 45. J. POLANC SLO čas

165. D. NOVAK SLO 30:14

Skupni vrstni red po 10. etapi: 1. S. YATES VB 43:42:38 2. T. DUMOULIN NIZ +0:41 3. T. PINOT FRA 0:46 4. D. POZZOVIVO ITA 1:00 5. R. CARAPAZ EKV 1:23 6. G. BENNETT NZL 1:36 7. R. DENNIS AVS 2:08 8. P. BILBAO ŠPA 2:08 9. M. WOODS KAN 2:28 10. C. FROOME VB 2:30 ... 14. F. ARU ITA 2:39 33. J. POLANC SLO 23:13 37. M. MOHORIČ SLO 24:25

142. D. NOVAK SLO 1:51:46

