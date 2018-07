Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 24 glasov Ocenite to novico! Mitja Viler. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mitja Viler

Bočni branilec Maribora o evforiji na Hrvaškem

18. julij 2018 ob 09:10

Maribor - MMC RTV SLO

Saj vemo, kakšni so Hrvati. Vedno so imeli ta naboj, polni so samih sebe. Pri njih se igralci iz manjših klubov, Slaven Belupa, Inter Zaprešića, prodajo za milijon evrov. Ne bom rekel, da je Hrvaška nogometno bolj razvita, a se bolj promovira.

Slovenci pljuvamo v lastno skledo, Hrvati pa znajo še iz neke brezzvezne stvari, Dinama, ki ga gleda sto ljudi, narediti zgodbo, poveličevati sami sebe.

Na sprejemu v Zagrebu je vse pokalo od ponosa, niti enega navijača, ki ne bi imel nečesa kockastega na sebi, nisem videl. V tem bi nam lahko bili vzor.

Ko so bili naši košarkarji evropski prvaki, je evforija držala en teden, še sprejem na Kongresnem trgu je bil sporen, Hrvate pa je gledal cel svet. Tega verjetno mi ne bomo nikoli dosegli.

Bočni branilec NK Maribora Mitja Viler je v intervjuju za Večer med drugim spregovoril tudi o evforiji na Hrvaškem, ki te dni vlada zaradi vrhunske uvrstitve 'ognjenih' na preteklem svetovnem prvenstvu v Rusiji

Mitja Lisjak