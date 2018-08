Mlakar: Pokazalo se je pravo razmerje moči, zmaga bi lahko bila še višja

Naslednji derbi 27. oktobra v Mariboru

20. avgust 2018 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rivalstvo med Olimpijo in Mariborom je po vrnitvi Ljubljančanov v prvo ligo vstopilo v deseto sezono, sinoči pa so vijoličasti že osmič zmagali v Stožicah. S prednostjo treh zadetkov so slavili tudi marca 2014, ko je bilo prav tako 0:3.

V prejšnjih petih sezonah se je samo lani zgodilo, da Mariborčani niso zmagali v Ljubljani, v preteklem letu so poleg dveh ligaških remijev doživeli tudi visok pokalni poraz (3:0).

V uvodne četrt ure prvega letošnjega derbija nič ni kazalo na to, da se bodo prvič po oktobru 2016 (1:3) treh točk spet veselili gostje. Olimpija je bila podobno razigrana kot v prvem polčasu konec marca, ko se zadnje srečanje v Stožicah le po zaslugi izjemne obrambe Jasmina Handanovića sredi drugega polčasa in zadetku Luke Zahovića ob koncu tekme za 1:1 ni končalo z zmago domačih.

Na slovo od Evrope morali hitro pozabiti

Handanović je tudi tokrat poskrbel za enega izmed ključnih dogodkov na derbiju, ko je v sodnikovem podaljšku prvega dela z ubranjeno 11-metrovko Roku Kronavetru ohranil vodstvo Maribora z 0:1 in zagotovil veliko psihološko prednost pred nadaljevanjem. Pred natančno tremi meseci je bil Kronaveter v Ljudskem vrtu z bele točke uspešen, ko si je Olimpija priigrala odločilno zmago za naslov državnega prvaka z 2:3. Tokrat je moral po zapravljeni priložnosti poslušati vzklike gostujočih navijačev "Krona Viola!"

"Žal smo se na tisti tekmi premagali sami. Treba je bilo na tisto pozabiti in iti naprej, sicer bi bilo težko," je o tem, kako dolgo je še skelel lanski poraz in izgubljen boj za prvaka, sinoči povedal napadalec Maribora Jan Mlakar. "Podobno težko je bilo po izpadu proti Rangersom, a življenje gre naprej in nima smisla, da bi se obremenjevali s tem. Takoj smo si rekli, da se moramo osredotočiti na naslednje izzive."

Boljšega tekmeca za celjenje evropskih ran si Štajerci niso mogli zamisliti, po visoki zmagi jim je odleglo in imajo po petih krogih Prve lige TS kar osem točk prednosti pred nogometaši Olimpije.

Pri vodilnem zadetku ni streljal, ampak podal

Mlakar bi ob koncu majskega derbija lahko odločil prvaka, a žoga ni želela v mrežo, tudi tokrat pa prve priložnosti ni izkoristil. Tekla je 25. minuta, ko je v kazenskem prostoru preigral Arisa Zarifovića, toda Aljaž Ivačič se je dobro postavil in žogo izbil v kot. "Zaprl mi je drugi kot in moral sem streljati v prvega. Na žalost mi je strel ubranil," je akcijo opisal 19-letnik.

Minuto pozneje je bil Mlakar po lepi globinski podaji Amirja Derviševića uspešnejši in na semaforju se je izpisalo 0:1. "V resnici sem podal Luki Zahoviću na levo stran, žoge se je na rahlo dotaknil tudi Dino Štiglec, sem pa vesel, da je bil zadetek pripisan meni. Pomembneje mi je bilo, da damo gol, kot da tvegam z neposrednim strelom na vrata."

Nekdanji član Fiorentine je razložil tudi, kaj je bil po njegovem mnenju v nadaljevanju ključ do visoke zmage: "Vedeli smo, da imajo tekmeci spredaj dobre igralce in res smo trpeli uvodnih 10, 15 minut. Potem je napočil naš trenutek, ki smo ga izkoristili in zadeli za vodstvo. Z ubranjeno 11-metrovko smo dobili še dodatnih moči, v drugem polčasu pa smo dobro stali na igrišču in zapirali bočne položaje, s katerih so Ljubljančani zelo nevarni. Zdelo se je, kot da potem niso imeli rešitev. Izkoriščali smo protinapade, ko pa je bilo treba zadržati žogo, smo jo dobro zadržali. Mislim, da je izid pošten, da je tekma pokazala pravo razmerje moči in bi lahko bila zmaga še višja. Imeli smo še nekaj izrazitih priložnosti, v katerih bi se lahko bolje odzvali. Veseli me, da prejemamo zelo malo zadetkov, potem je lažje tudi napadalcem."



Hotić in Vrhovec zaživela s spremembo postavitve

Odločilna taktična poteza trenerja Darka Milaniča je bila, ko je po neuspešnem začetku s sistemom 4-4-2 Dina Hotića pomaknil v sredino bližje Blažu Vrhovcu in Derviševiću, Mlakarja pa na desno krilo. "Dogovor je bil, da bomo pritiskali na njihovo zadnjo vrsto, a to nam v postavitvi, s katero smo začeli tekmo, žal ni uspelo. Nad tem sem bil presenečen, saj smo to na prejšnjih tekmah počeli zelo dobro, tudi proti Rangersom. Bili smo preveč pasivni, tekmec je s svojo kakovostjo pri posesti žoge gradil napade in prihajal v nevarne situacije. Pozneje nam je uspelo rešiti to težavo in je bila naša igra bistveno boljša, začeli smo postajati nevarni in bili veliko bolj živi."

Hotić je odlično igro v 70. minuti kronal z zadetkom za 0:3. "Potem ko je slabo začel tekmo z nekaj izgubljenimi žogami, se mi je po glavi že vrtel film s prejšnjih derbijev. Po premiku v sredino pa je bil odličen. Z vodenjem žoge je prenesel težišče igre na tekmečevo polovico, dosegel zadetek in bil blizu tudi drugemu golu. Tudi na naslednjih tekmah, ko bomo morali igrati na tak način, bi bil lahko močno orožje," je povedal Milanič.



Nekaj besed je spregovoril tudi o Vrhovcu: "Ko smo zaigrali s tremi veznimi igralci v sredini, je moral nekdo iti višje, in to je bil Blaž. Njemu to ustreza, saj je rad osvobojen pozicijske igre. Tudi ko smo igrali v rombu, je bil zelo dober, ker ima neverjetno srce in pljuča. Zaradi teh karakteristik mu je bistveno lažje."

Pohvalil je še Luko Uskokovića, ki je zaradi poškodbe Marka Šulerja dobil priložnost v obrambi. "Šuler je imel po tekmi proti Rangersom velike težave z ahilovo tetivo, na žalost jim ga ni uspelo usposobiti za današnjo tekmo. Že v soboto je bilo jasno, da ne bo igral. Luka je en derbi že odigral, tokrat je bil zelo dober."

Milanič bo imel v četrtek zelo mešane občutke

Pri zadnjem vprašanju, ali bi privoščil največjemu tekmecu igranje v skupinskem delu Evropske lige, je Milanič najprej globoko zavzdihnil, nato pa diplomatsko odgovoril: "Popolnoma jasno je, da kot predstavnik slovenskega nogometa navijaš za uspeh slovenskega kluba, po drugi strani pa je rivalstvo tako veliko, da so občutki zelo mešani. Lahko bi rekel tudi tako, da se bom osredotočil na svoje delo in se ne bom obremenjeval preveč z Olimpijo."

"Naj zmaga boljši," pa je o četrtkovem dvoboju Olimpija - Spartak Trnava dejal Mlakar.

Naslednji derbi bo v 14. krogu 27. oktobra v Mariboru, v Ljubljani pa se bosta ekipi znova srečali 16. marca.



Matej Rijavec