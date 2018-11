Celjska ekipa je na dozdajšnjih 19 tekmah v Ligi prvakov sedemkrat premagala Zagreb, enkrat igrala neodločeno in doživela 11 porazov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celjani dihali za ovratnik Zagrebčanom, a spet ostali praznih rok Dodaj v

Na domači tekmi proti Zagrebu za Celjane šteje le zmaga

Celjani trenutno na sedmem mestu v skupini B

15. november 2018 ob 18:00

Celje - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo (17.00) se bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško znova pomerili z Zagrebom. V primeru poraza bi si močno otežili napredovanje iz skupinskega dela Lige prvakov.

Slovenski prvak je konec minulega tedna v hrvaški prestolnici klonil z 22:24 in je trenutno na sedmem mestu v skupini B, potem ko je zbral dve zmagi nad nemškim Flensburgom in ukrajinskim Motorjem iz Zaporožja ter doživel pet porazov proti francoskima PSG in Nantesu, madžarskemu Picku iz Szegeda, danskemu Skjernu in Zagrebu.

"Odločale bodo malenkosti in zbranost v zaključku tekme. Kdor bo bolj zbran in imel v zaključku več energije, bo zmagal. Prepričan sem, da bomo to mi. Igramo pred svojim čudovitim občinstvom in pohvalil bi sodelavce, ki se že nekaj časa trudijo, da napolnijo dvorano. Kot vse kaže, bo v nedeljo tako in to nam veliko pomeni. Doma igramo bolj sproščeno, bolj smo samozavestni v trenutkih, ko nam ne gre, nam pa naši navijači zelo pomagajo in nam dajejo energijo," je dejal Tomaž Ocvirk.

Za Tilna Kodrina to niso prvi dvoboji z večnim tekmecem, saj je bil del ekipe že v minulih letih. Je pa zdaj obrnjen vrstni red tekem, ko je minule sezone povratno tekmo doma vedno igral Zagreb. A ne glede na sezono so te tekme zahtevne tako iz športnega kot tudi psihološkega vidika: "Vse tekme so zahtevne. Imamo prednost domačega igrišča in imeli bomo lepo podporo s tribun. Vzdušje in naši navijači nam dajo dodatno energijo in nas ponesejo v slabih trenutkih. To moramo izkoristiti sebi v prid in doseči pozitiven rezultat."

Skupina B, 8. krog, nedelja ob 17.00:

CELJE PIV. LAŠKO - ZAGREB



Sobota:

FLENSBURG - PARIS SG



Nedelja:

PICK SZEGED - SKJERN



NANTES - MOTOR ZAPOROŽJE



Vrstni red: PSG 14, Pick Szeged 12, Nantes 7, Flensburg 6, Skjern in Zagreb 5, Celje 4, Zaporožje 3.

