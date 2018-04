Nadal odpihnil tudi Dimitrova v Monte Carlu

Nišikori ugnal Zvereva v treh nizih

21. april 2018 ob 15:41,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 18:10

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Rafael Nadal nadaljuje pohod k ubranitvi naslova v Monte Carlu. V polfinalu je odpihnil Grigorja Dimitrova s 6:4 in 6:1 in se bo v finalu pomeril s Keijem Nišikorijem.

Dvoboj na pesku je trajal uro in 32 minut. To bo 12. finale za Nadala v kneževini in glede na prikazano hiti naproti 11. turnirski zmagi v Monte Carlu. Do zdaj je izgubil le enkrat v finalu mastersa v kneževini. Španec bo ostal številka ena na svetu le z nedeljsko zmago. Če se to ne zgodi, ga bo na prvem mestu nadomestil Roger Federer.

Zanimivejši je bil prvi niz. Španec je povedel s 3:0, a je Bolgar vrnil z enako mero, izenačil je na 3:3. Napeta je bila osma igra, v kateri je Dimitrov poravnal izid na 4:4. Pri izidu 5:4 je Dimitrov izgubil servis, kar je bil ključen trenutek prvega niza, ki ga je Rafa dobil po dobri uri.

Tudi v drugem nizu, ki je trajal le pol ure, je Rafa nadaljeval odlično igro, osvojil je prvih pet iger, Dimitrov je osvojil le eno igro.

"Velika zmaga nad močnim tekmecem in dobrim prijateljem, kot je Grigor, je vedno velika preizkušnja. Prvi niz je bil težak, Grigor je v zadnji igri naredil nekaj dvojnih napak, sam sem bil soliden. V drugem nizu je igral nekoliko slabše kot po navadi, naredil je preveč napak," je po dvoboju povedal Nadal.

Nišikori izločil Zvereva

V drugem polfinalu je Nišikori s 3:6, 6:3 in 6:4 premagal Alexandra Zvereva. V napetem odločilnem nizu je Nemec izgubil srvis v deseti igri. Zverev je serviral šest asov, naredil pa je tudi sedem dvojnih napak. Japonec je osvojil več točk (93:83).

Finale bo v nedeljo ob 14.30. Nadal bo lovil 31. naslov na turnirjih masters, kar bi bil nov rekord. Španec je na pesku dobil 34 zaporednih nizov, ta teden pa je v štirih dvobojih izgubil le šestnajst iger.

Polfinale:

NADAL (ŠPA/1) - DIMITROV (BLG/4)

6:4, 6:1

NIŠIKORI (JAP) - A. ZVEREV (NEM/3)

3:6, 6:3, 6:4

D. S.