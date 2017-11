Največ slovenskih skakalcev v točkah na isti tekmi? Odgovor je 7.

484. del rubrike Športni SOS

22. november 2017 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski smučarji skakalci so že skoraj sedem let zapored vsaj eno točko osvojili prav na vsaki tekmi za svetovni pokal.

Prejšnji konec tedna se je začela olimpijska sezona za smučarje skakalce, zato na Športnem SOS-u tokrat odgovarjamo na vprašanji o tem športu. Še vedno ste prav lepo povabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.058. Ali se je kdaj zgodilo, da ni bilo nobenega slovenskega smučarja skakalca v finalni seriji na tekmi za svetovni pokal?

Janez Bučar

To se je seveda zgodilo že nekajkrat, a trenutni niz osvajanja slovenskih točk za svetovni pokal je izjemno dolg. Zadnja slovenska ničla se je zgodila pred skoraj sedmimi leti, bilo je 18. decembra 2010 v Engelbergu. Takrat so bili na tekmi sicer trije Slovenci, a so vsi po prvem skoku končali tekmovanje. Robert Kranjec je bil 38., Peter Prevc tik za njim, Jurij Tepeš pa je bil diskvalificiran. Krivulja se je obrnila dan pozneje, ko sta točke osvojila Prevc in Kranjec.

1.059. Koliko je bilo največ slovenskih skakalcev v finalu tekme za svetovni pokal?

Janez Bučar

Slovenski rekord je sedem skakalcev. Zgodilo se je trikrat, vselej v sezoni 2013/2014. Slovenska veselica se je najprej začela na prvi tekmi v Saporu, ko sta se Peter Prevc in Jernej Damjan veselila dvojne zmage, točke pa so osvojili še Robert Kranjec, Nejc Dežman, Tomaž Naglič, Robi Hrgota in Jurij Tepeš.

Preostali taki tekmi pa sta bili na finalu v Planici, takrat se je skakalo na prenovljeni Bloudkovi napravi. V petek so točke osvojili Peter Prevc (3. mesto), Robert Kranjec (11.), Cene Prevc (16.), Nejc Dežman (22.), Matjaž Pungertar (23.), Jurij Tepeš (24.) in Robert Hrgota (25.).

Dva dneva kasneje, na zadnji tekmi v sezoni, pa je zmagal Peter Prevc, v točke pa so skočili še Jernej Damjan (10.), Jurij Tepeš (19.), Nejc Dežman (20.), Matjaž Pungertar (23.), Cene Prevc (27.) in Tomaž Naglič (29.).

Slavko Jerič