Ne jezi, ne slabi volji, da uvedbi moderne tehnologije

Kolumna Slavka Jeriča (162)

24. april 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnji El Clasico v letošnji sezoni je postregel z vsem, kar lahko ponudi: veliko golov, dih jemajočimi obrambami, preobratom, rdečim kartonom in zelo kakovostnim nogometom.

Poseben draž k ogledu vročega derbija je prispeval komentator Goran Obrez, ki se je precejkrat (bolj ali manj upravičeno) jezil nad sodniškimi odločitvami Alejandra Hernandeza. A to ni razmišljanje o El Clasicu, niti 162. del o rivalstvu Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, temveč o odnosu do vpeljave (več) moderne tehnologije v nogomet.

Bolj kot sodniške napake me zmoti le ena stvar - odpor do tehnologije in argumenti, da sodniške napake prinašajo posebni čar. Kakšen čar, prosim? Razumem, da se napake dogajajo. Sodniki so samo ljudje, ki imajo v določenih položajih celo slabši pogled na sporni položaj kot večina nogometašev na igrišču ali celo gledalcev na tribunah in seveda tistimi pred televizijskimi zasloni. Doma na kavču po zaslugi ponovljenih posnetkov lahko vidiš vse natančno in brez dvoma. Ravno zaradi razvoja modernih tehnologij zdaj obstaja orodje, ki (vsaj v teoriji) omogoča zmanjšanje števila napak.

Ljudje me včasih želijo prepričati z nekim romantičnim pogledom, da so sodniške napake tisto, kar dela nogomet tako človeškega, tako zanimivega in tako nepredvidljivega. Uvedba tehnologije bi nogomet uničila (začuda tega argumenta nikoli ne slišim, ko je oškodovana ekipa, za katere sami stiskajo pesti).

Uporaba počasnih posnetkov je v nekaterih športih del same igre. V nekaterih primerih je vtkana v skoraj vsako poro (Liga NFL), ponekod nastopi le redko, a vsaj deloma pomaga razbliniti kanček dvoma (vprašanje priznati zadetek v hokeju; ali je košarkar pravočasno spustil žogo; ali je žogica padla v notranjost teniškega igrišča, ...). Samo v zadnjih nekaj dneh je videotehnologija tako pomagala pri potrditvi neverjetne trojke Matica Rebca in vplivala na razplet nogometne tekme med Francijo in Španijo (0:2). Čisti uspeh tehnologije.

Kako dober je občutek, ko počasni posnetek popravi sodniško napako (in sodnik to sprejme brez slabe volje).

Kdor pa v napakah nogometnih sodnikov še vedno vidi romantiko in čar, vas le retorično vprašam, če bi vas tako pozitivna čustva prevevala tudi v vašem življenju, ko bi vas morda kdo ogoljufal, vi bi imeli neizpodbiten dokaz, a ga ne bi smeli uporabiti. V tem hipotetičnem primeru ni prav nič romantičnega ...

Slavko Jerič, MMC