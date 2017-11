Norvežanom ekipna tekma, Slovenija šesta

V nedeljo ob 15.00 še posamična tekma

18. november 2017 ob 15:28,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 17:50

Wisla - MMC RTV SLO

Slovenski skakalci v postavi Timi Zajc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Peter Prevc so na uvodni tekmi nove sezone v Wisli osvojili šesto mesto. Zmagala je Norveška pred Poljsko in Avstrijo, ki sta si razdelili drugo mesto.

Slovenija je bila že po prvi seriji šesta. Posamično je bil najboljši Peter Prevc, ki je skočil 124,0 m in 121,0 m. Najdaljši skok je sicer uspel Timiju Zajcu, ki je v finalu pristal pri 124,5 m.

Po prvi seriji na vrhu le tri točke razlike

Po prvi seriji je vodila Poljska pred Avstrijo in Norveško. Trojko so ločile manj kot tri točke. Četverica Norvežanov Johann Andre Forfang (129,5 m), Anders Fannemel (127,5 m), Daniel Andre Tande (129,0 m) in Robert Johansson (121,5 m) se je nato v finalu z odličnimi skoki zavihtela na vrh.

Najdaljša skoka dneva sta sicer uspela Nemcu Richardu Freitagu in 45-letnemu japonskemu veteranu Noriaku Kasaiju. Oba sta skočila 130,5 m.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Timi Zajc 119,0 m 124,5 m Anže Semenič 115,0 m 112,0 m Tilen Bartol 117,5 m 123,0 m Peter Prevc 124,0 m 121,0 m

Na nedeljski tekmi štirje Slovenci

V nedeljo ob 15.00 bo na skakalnici Adama Malysza še posamična tekma. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju. V petkovih kvalifikacijah za nedeljsko tekmo je bil najboljši Zajc (121,0 m), ki je imel 17. izid. Bartol (121,0 m) je bil 18., Semenič (121,0 m) 21. in Prevc (115,0 m) 24.

SVETOVNI POKAL (M) WISLA, ekipna tekma

Končni vrstni red: 1. NORVEŠKA 1.023,8 Forfang/Fannemel/Tande/Johansson 2. POLJSKA 1.006,5 Zyla/Kubacki/Kot/Stoch . AVSTRIJA 1.006,5 Huber/Aigner/Hayböck/Kraft 4. NEMČIJA 990,0 5. JAPONSKA 983,6 6. SLOVENIJA 931,4 Zajc 119,0/124,5; Semenič 115,0/ 112,0; Bartol 117,5/123,0; Prevc 124,0/121,0 m 7. ŠVICA 853,0 8. RUSIJA 802,9 9. ITALIJA 379,0 10. ČEŠKA 367,3

Po prvi seriji: 1. POLJSKA 496,8 2. AVSTRIJA 495,7 3. NORVEŠKA 493,9 4. NEMČIJA 484,8 5. JAPONSKA 479,8 6. SLOVENIJA 456,1 Zajc 119,0/Semenič 115,0/Bartol 117,5/Prevc 124,0 m 7. ŠVICA 404,2 8. RUSIJA 401,0 9. ITALIJA 379,0 10. ČEŠKA 367,3

A. V.