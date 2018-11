Zmago Sagadin je bil temelj Olimpijine zgodbe o uspehu v 90. letih. Prisegal je na trdo delo, Olimpijina igra pa je slonela na trdni obrambi. Foto: www.alesfevzer.com Jasno je, da Olimpija izgublja stik z evropskim vrtom in prav nič ni čutiti, da bi klub uresničeval obljube o nekem evropskem projektu. Direktor Petrola Olimpije Roman Lisac je pred sezono obljubljal marsikaj in zdelo se je, da bi Petrol Olimpija (ob urejenih finančnih temeljih) končno lahko naredila korak naprej. To se ni zgodilo, je pa Lisac vendarle povlekel nekatere poteze in za začetek odslovil trenerja Zorana Martiča. Foto: www.alesfevzer.com Je pa še vedno bolje, da igrajo mladi košarkarji kot pa ostareli lenuhi. Zoran Martić je zapustil Olimpijo, ki jo je vodil enajst mesecev in z njo osvojil naslov državnih prvakov. Novi trener je Srb Aleksandar Nikitović. Foto: www.alesfevzer.com Številni odhodi mladih fantov v tujino so katastrofa za slovensko košarko. Kot naše gozdno gospodarstvo, ki izvaža hlodovino, namesto da bi v Sloveniji, deželi gozdov, delali končne izdelke in ustvarjali presežno vrednost. Petrol Olimpija je na šestih tekmah letošnje sezone Lige prvakov le enkrat zmagala (v sredo igra v Turčiji proti Bešiktašu), v Ligi Aba pa je bila na osmih tekmah dvakrat uspešna. Foto: www.alesfevzer.com Z Berločnikom sva imela resen razgovor (da bi postal trener Olimpije), a so bili nekateri pokrovitelji proti. Pa saj mi v pokoju nič ne manjka in bom pol zime, januar in februar, lahko preživel na Tajskem, namesto da bi bil v mrzlih dvoranah. Dodaj v

Olimpija in Evroliga? Še sto let ne, pravi Sagadin

MMC-jev pogovor z Zmagom Sagadinom

20. november 2018 ob 06:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Pričakoval sem, da bo trener postal nekdo od domačih strokovnjakov," nam je po menjavi trenerja pri Petrolu Olimpiji povedal Zmago Sagadin, ob tem pa potožil, da tekem slovenskega prvenstva zaradi slabe kakovosti noče več spremljati.

66-letni Sagadin, Olimpijin trener v njenih najboljših časih (med drugim se je leta 1997 Olimpija prebila na Final four košarkarske Evrolige), je v pogovoru za MMC komentiral aktualne dogodke v Petrolu Olimpiji in nazadovanje evropske klubske košarke. "Če si na repu Lige prvakov, ki je po kakovosti tretje evropsko tekmovanje, potem si svetlobna leta oddaljen od Evrolige. Jasno je, da Olimpija izgublja stik z evropskim vrtom in prav nič ni čutiti, da bi klub uresničeval obljube o nekem evropskem projektu," je bil kritičen, priznava pa, da ekipa ima talent: "Kar nekaj potenciala je, celo za Ligo NBA, ampak, še vedno je treba nekaj narediti, da bodo ti igralci napredovali."

Petrol Olimpija ima novega trenerja, Aleksandra Nikitovića. Vaš komentar?

Ne poznam ga in o njem ne morem soditi. Morda se bo izkazal, to bo seveda pokazal čas.

Je prav, da se bo po desetih letih spet preizkusil tujec?

Pričakoval sem, da bo trener postal nekdo od domačih strokovnjakov. Ampak, to je stvar klubske politike. Upam, da vse to delajo premišljeno in ne le zato, ker niso našli druge rešitve.

Kaj lahko Nikitović v tej sezoni še naredi? V Ligi prvakov je zgodba za letos končana, štart v Ligo Aba ni bil posrečen in trenutno le največji optimisti verjamejo, da bi lahko Olimpija zmagala v jadranskem tekmovanju in spet igrala v Evroligi ...

Olimpije še 100 let ne bo v Evroligi! Saj vidite ... Če si na repu Lige prvakov, ki je po kakovosti tretje evropsko tekmovanje, potem si svetlobna leta oddaljen od Evrolige. Jasno je, da Olimpija izgublja stik z evropskim vrtom in prav nič ni čutiti, da bi klub uresničeval obljube o nekem evropskem projektu. Evropa je letos že zavožena, v Abi pa je še dovolj tekem, da bi se lahko Olimpija borila tudi za Eurocup. Na koncu ostane še državno prvenstvo. To je tisti skrajni cilj ... Ko v sezoni ni uspehov, se potem vsi tepejo za naslov državnega prvaka, da si zacelijo kakšno rano. Je pa še vedno bolje, da igrajo mladi košarkarji kot pa ostareli lenuhi. Upam, da jih še bolj vključijo v ekipo in razvijajo.

Nekaj talenta torej je, igralci potrebujejo le še pravo strokovno vodstvo ...

Že pred začetkom sezone sem rekel, da je kar nekaj potenciala, celo za Ligo NBA, ampak, še vedno je treba nekaj narediti, da bodo ti igralci napredovali. Dejstvo torej je, da je Romanu (Liscu) uspelo pripeljati nekaj zanimivih fantov, ampak to je šele prvi korak. Da bo to strokovno vodstvo istočasno delalo rezultat in igralce, se zdi nemogoče. Takšnih trenerjev je bilo v Evropi morda pet. Tanjević, Obradović, Vujošević, tudi Sagadin. Od mlajše generacije trenerjev ne vidim nikogar, ki bi ga to sploh zanimalo. Vsi lovijo rezultat.

Evropska košarka torej nazaduje!

Produkcija igralcev je zastala in zato je Evropa preplavljana s tretjerazrednimi Američani. Domačih igralcev primanjkuje, v NBA-ju jih vse poberejo in tako Evropi ne ostane nič. Gre zgolj za kroženje igralcev, ki nisi za NBA. Celo na Kitajsko gredo nekateri dobri košarkarji raje kot v Evropo. Gledal sem tekmo turškega državnega prvenstva, devet temnopoltih igralcev je bilo in eden belec. Se kar križam in si rečem, kam smo prišli.

Menite, da tudi v slovenskem prvenstvu vse preveč klubov stavi na tujce, namesto da bi dali priložnost domačim upom?

Seveda, igrati bi morali naši mladi fantje. Morali bi zmanjšati število tujcev. Za ta amaterski ali polprofesionalni nivo tekmovanja sta dovolj največ dva tujca na ekipo. Dobro, če greš v Evropo, se seveda moraš dodatno okrepiti. Res pa je, da so številni odhodi mladih fantov v tujino katastrofa za slovensko košarko. Kot naše gozdno gospodarstvo, ki izvaža hlodovino, namesto da bi v Sloveniji, deželi gozdov, delali končne izdelke in ustvarjali presežno vrednost.

Kako neugodno je za Olimpijo, da igra kar tri tekmovanja: Ligo Novo KBM, Ligo prvakov in Ligo ABA?

Že večkrat sem rekel, naj končajo igranje na treh frontah. Kar nekaj možnosti je bilo, da to naredijo, pa niso. Jasno, da tako ne gre. Cedevita je tudi poskušala lani, a se ni obneslo. Če nimaš časa za pripravo na tekmo, si v neenakovrednem položaju.

Kako blizu ste bili vrnitvi v Petrol Olimpijo, ko je Tomaž Berločnik lani julija postal predsednik kluba?

Zelo, z Berločnikom sva imela resen razgovor, a so bili nekateri pokrovitelji proti. Pa saj mi v pokoju nič ne manjka in bom pol zime, januar in februar, lahko preživel na Tajskem, namesto da bi bil v mrzlih dvoranah. Letos so mi ponudili, da sem vodja strokovnega štaba, vendar nisem sprejel. Pa malo sem pomagal v končnici državnega prvenstva, da je Olimpija ubranila naslov. Če se vrnem, hočem, da sem šef. Najtežje je te mlade fante prepričati in včasih že skoraj prisilit, da dajo vsako minuto treninga vse od sebe. To se zgodi le, ko jim pokažeš pot. Ko na treningu vsa skupina daje od sebe maksimum, so dobre igre in rezultati na dosegu roke, porazi pa le izkušnja na poti do uspeha.



Danes se čudimo, kako lahko Olimpiji eden slabših klubov Lige Aba do polčasa nasuje 66 točk. V časih, ko ste vi vodili Olimpijo, so toliko točk proti Olimpiji dosegali evropski velikani v 40 minutah!

Vedno je bil cilj, da smo v evropskem vrhu in da, če se vse poklopi, osvojimo naslov prvaka. Obramba zmaguje, zlasti v gosteh. Če hočeš izstopiti iz povprečja, sta ključna obramba in skok. Seveda, napad je pomemben, navsezadnje polni dvorane. Časovno sem tudi jaz več pozornosti posvečal napadu kot obrambi. Tragedija je, da je nekaj poslovnežev Olimpijo pripeljalo v ta položaj. Ne bom pozabil intervjuja za enega od italijanskih medijev, ko me je novinar vprašal, ali mi bodo v Tivoliju zgradili spomenik, pa sem rekel, da bom vesel že, če me ne bodo popljuvali.

Koliko tekem si še ogledate po televiziji?

Tri ali štiri evroligaške tekme, pa kakšno tekmo Lige Aba. Kar se dobre košarke tiče, ostajam v stiku z njo. Slovenske lige pa ne gledam. Kakovost je preslaba.

V Evroligi igrata v vrhunskih klubih Klemen Prepelič in Jaka Blažič, a sta le rezervista. Prepeliča poznate, trenirali ste ga. Je vseeno dobro, da je pri Realu?

Prepelič je bil NBA-potencial. Če bi bil še leto ali dva z menoj, bi lahko prišel do NBA-ja. Za njegovo košarkarsko eksistenco je seveda dobro, da je v tako velikem klubu, ki igra največja tekmovanja, dejstvo pa je, da je na klopi težko narediti korak naprej. Tudi Blažič je NBA-potencial, škoda, da nisva nikoli sodelovala. Zaslužil bi si, da je med ključnimi igralci Barcelone.

Koliko spremljate NBA?

Vrhunce pogledam. Redni del me ne zanima. Rezultat 140:120, to ni zame. Gledam pa končnico. Takrat se začne zares, vsaka tekma je pomembna. Takrat ne gre za tekmovanje, kdo da več košev, ampak gre za borbo na izpadanje.

Luka Dončić?

Ni kaj, čudežni deček, takšen, kot je bil Dražen Petrović. Mislim, da bo naredil veliko kariero.

Tomaž Okorn