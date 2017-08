Olimpija nadigrala Rudar; Grudina zagotovil Gorici prvo zmago

V petek so se Maribor in Domžale razšli brez zadetkov

12. avgust 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 22:52

Nova Gorica,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V 5. krogu Prve lige TS je Olimpija visoko s 4:0 premagala Rudar. Gorica je prvič v tej sezoni zmagala, z zadetkom rezervista Roka Grudine z glavo je v 95. minuti ugnala Aluminij z 1:0.

V nedeljo bosta igrala še Krško in Ankaran Hrvatini.

Velenjčani so v prejšnji sezoni na štirih tekmah proti Ljubljančanom osvojili kar deset točk, tokrat pa so gladko ostali brez njih, saj so nogometaši Olimpije že v prvem polčasu prišli do zanesljive prednosti z 2:0. Prvi zadetek so dosegli v 26. minuti, ko je Ricardo Alves zanesljivo izvedel 11-metrovko, ki jo je zakrivil Robert Pušaver, potem ko je ob levem robu kazenskega prostora spotaknil Issaha Abassa. Na 2:0 je povišal Stefan Savić v 44. minuti, ko je prišel sam pred Mateja Radana in ga premagal s strelom po tleh.

Že v 52. minuti so Ljubljančani povišali na 3:0. Najprej je do strela v kazenskem prostoru prišel Savić, ki je v glavo zadel Radana, ta je po močnem udarcu obležal in posledično moral na nosilih iz igre (zamenjal ga je Marko Pridigar), odbito žogo pa je v prazno mrežo pospravil Nik Kapun. Olimpija je piko na i visoki zmagi postavila v četrti minuti sodniškega dodatka, ko je Nathan Oduwa z desne strani podal v sredino kazenskega prostora, tam pa je bil še en rezervist Blessing Eleke, ki je preigral Pridigarja in postavil končni izid.

Dva zadetka razveljavljena, tretji ne

V Novi Gorici prvi polčas gledalcem ni ponudil zadetkov, čeprav sta si ekipi ob bolj ali manj enakovredni igri priigrali nekaj obetavnih akcij. Najlepše že v uvodnih minutah, ko je bil nekoliko podjetnejši Aluminij. V drugem delu je v 49. minuti Marko Nunić sicer zadel za Kidričane, a bil pri tem v prepovedanem položaju. V 73. minuti so zadeli tudi Primorci, ko je po dolgi podaji Uroša Celcerja z leve strani z glavo žogo v mrežo spravil Andrija Filipović, toda novogoriški napadalec je predtem naredil prekršek, tako da je ostalo pri 0:0. V peti minuti sodniškega dodatka je domača ekipa vendarle dosegla zmago, ko je po podaji Dejana Žigona iz kota Grudina ostal sam sredi kazenskega prostora.

5. krog:

GORICA - ALUMINIJ 1:0 (0:0)

400; Grudina 95.

Gorica: Sorčan, Celcer, Jogan, Kavčič, Gregorič ( 80./Curk), Humar, Kolenc ( 53./Grudina), Kapić, Žigon, Osuji, Edafe ( 53./Filipović).

Aluminij: Janžekovič, Jurčević, Muminović, Jakšić , Vrbanec, Tahiraj ( 89./Petrovič), Mesec , D. Mensah , Škoflek, I. Mensah, Nunić.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)



OLIMPIJA - RUDAR 4:0 (2:0)

3.000; Alves 25./11-m, Savić 44., Kapun 52., Eleke 94.

Olimpija: Vidmar, Apau, Ilić , Bajrić, Štiglec, Tomić, Čanađija ( 83./Cretu), Savić, Alves ( 78./Oduwa), Kapun, Abass ( 86./Eleke).

Rudar: Radan ( 58./Pridigar), Pušaver, Vuklišević, Kašnik , Pišek, Bolha, Antonov ( 72./Tučić), Bijol , Črnčič, Trifković, Glavina ( 46./Mary).

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)



Nedelja ob 18.00:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI



Odigrano v petek:

CELJE - TRIGLAV 1:1 (0:0)

470; Džinić 66.; Robnik 86.



MARIBOR - DOMŽALE 0:0

4.200 gledalcev

Lestvica:

OLIMPIJA 5 4 1 0 13:1 13 MARIBOR 5 4 1 0 10:3 13 DOMŽALE 5 2 2 1 9:4 8 KRŠKO 4 2 1 1 6:6 7 RUDAR 5 2 0 3 5:8 6 CELJE 5 1 2 2 5:10 5 TRIGLAV 5 0 4 1 4:5 4 GORICA 5 1 1 3 3:6 4 ALUMINIJ 5 1 1 3 6:10 4 ANKARAN HRVATINI 4 0 1 3 3:11 1

M. R.