Olimpija z zmago zapustila dno lestvice

V nedeljo proti Beljaku

17. februar 2017 ob 22:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije so v drugem delu Lige Ebel drugič zmagali. V Tivoliju so bili s 3:2 boljši od Fehervarja in tekmece potisnili na zadnje mesto.

Tekmo so bolje začeli domači, že v četrti minuti je za 1:0 zadel kapetan Aleš Mušič. Minuto pozneje je vratarja Miklosa Rajno rešil okvir vrat. Domači vratar Jeff Frazee se je nato nekajkrat izkazal, imel pa je tudi nekaj sreče, saj mu je v eni izmed akcij plošček ušel za hrbet, a ni šel čez črto, temveč ga je obrambi še uspelo izbiti iz nevarnega območja. Pozneje so bili zeleno-beli spet boljši, sad premoči pa je bil tudi drugi gol po lepi akciji Sache Guimonda v 17. minuti.

Olimpija bi lahko praktično že odločila tekmo v 22. minuti, toda Aljaž Uduč s pol metra ni zadel, pozneje pa je ostala neizkoriščena tudi prva prednost igralca več. Zmaje pa je na drugi strani reševal Frazee, enkrat tudi z izjemno obrambo s skokom v slogu nogometnega vratarja.

Precej slabši je bil le nekaj trenutkov zatem Rajna, saj ga je Miha Zajc v 27. minuti premagal s strelom pod telesom. A namesto da bi gostitelji v nadaljevanju še povišali vodstvo, dvakrat so imeli igralca več, so Fehervarju dovolili, da je po hitrem protinapadu v 38. minuti znižal na 1:3. Za nameček so gostje v zadnjem delu zadeli še enkrat, tokrat celo z igralcem manj na ledu, in v 46. minuti je bila tekma spet povsem odprta.

Kljub premoči Fehervarja so domači zdržali, v zadnji minuti tudi igro tekmecev z igralcem več in še brez vratarja, tako da so se z najzvestejšimi navijači lahko razveselili minimalne zmage. Olimpija in Fehervar sta se pred petimi leti merila v četrtfinalu tega tekmovanja.

Zadnje letošnje domače dejanje za zeleno-bele v Ligi Ebel bo nedeljska tekma proti Beljaku, sezono pa bodo končali v torek v Znojmu.



Drugi del, 8. krog, kvalifikacijska skupina:

OLIMPIJA - FEHERVAR

3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

650; Mušič 4., Guimond 17., Zajc 27.; Erdely 38., Owens 46.

DORNBIRN - VSV BELJAK

4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

ORLI ZNOJMO - GRADEC

3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Lestvica: * x ORLI ZNOJMO 8 6 0 0 2 +7 20 (2) GRADEC 8 5 0 0 3 +8 19 (4) --------------------------------------- DORNBIRN 8 4 1 1 2 +8 16 (1) VSV BELJAK 8 2 0 0 6 -7 12 (6) OLIMPIJA 8 2 2 0 4 -10 10 (0) FEHERVAR 8 2 0 2 4 -6 8 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

Skupina za razvrstitev:

KAC CELOVEC - INNSBRUCK

4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

LINZ - SALZBURG

3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

BOLZANO - DUNAJ

0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Lestvica: * x DUNAJ 8 5 0 1 2 +6 22 (6) SALZBURG 8 4 1 1 2 +6 19 (4) KAC CELOVEC 8 5 1 0 2 +15 17 (0) LINZ 8 4 0 0 4 +2 14 (2) INNSBRUCK 8 3 0 0 5 -10 9 (0) BOLZANO 8 1 0 0 7 -19 4 (1) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

M. R.