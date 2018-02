Olimpija zanika prestop, Zahović Cretuja že predstavil

Cretu bi z Mariborom rad postal prvak

13. februar 2018 ob 15:07,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 15:17

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič je vse navedeno ovrgel in igralca predstavil na uradni novinarski konferenci, kjer sta si segla v roko, Cretu pa je že poziral tudi z novim vijoličastim dresom, nosil bo številko 8. "Okrepili smo se z novim igralcem, znancem z naših zelenic, Alexandrujem Cretujem, ki bo konkurenca na sredini igrišča. Po odhodu Marvana Kabhe smo bili 'tanki' na tej poziciji, zato smo osvežili moštvo in dobili kar smo želeli," je uvodoma dejal Zahovič.

Čeprav naj Olimpija Mariboru ne bi prodajala igralcev, ima športni direktor uradni dokument Olimpije, da lahko igralec odide kamorkoli proti plačilu odškodnine. "Mi smo odškodnino plačali, ki ne velja samo za tujino. Naša pravna služba je dokumente pregledala in Maribor ima eno boljših pravnih služb v Evropi, to mi verjemite, zato ne vidim težav," je povedal prvi kadrovnik ekipe pod Kalvarijo.

"Ima dobro pogodbo za tri leta, ki se še zvišuje, če pridemo v Ligo prvakov, tako da motivov za dobre igre je dovolj. Plačali smo odkupno klavzulo, potem ko smo se dobili z njegovim predstavnikom," je povedal Zahovič, ki je dosegel soglasje tudi z navijaško skupino Viole. Slednji namreč sprva niso podpirali prihoda igralca iz ljubljanskega kluba: "To je bil prvi del stavka, drugi del je bil, razen če bo potrebno. Zdaj je potrebno, zato se tudi oni strinjajo."

"Nismo ga vzeli zato, da bi ga vzelo Olimpiji"

"Vse skupaj je prišlo zelo nepričakovano, dogovorili smo se, da si igralcev ne bomo jemali. A bil nam je ponujen, proti plačilu, to je čisto druga situacija. Vse nas je presenetilo, da nam je bil ponujen. Dolgo smo ga imeli smo ga na radarju, z veseljem smo ga vzeli, stvari so jasne," je zaplet komentiral Zahovič in zaključil: "Če bi bil jaz športni direktor Olimpije, bi se posul s pepelom, priznal napako. Cretu je odličen igralec in je tukaj zato, ker ga rabimo. Nismo ga vzeli zato, da bi ga vzeli Olimpiji. Mene zanima samo Maribor, vodimo na lestvici, smo odvisni sami od sebe, ne želimo slabiti ljubljanske ekipe."

Cretu bi z Mariborom rad osvojil naslov prvaka

Čeprav zaplet verjetno še ni končan, pa je Cretu, ki v Olimpiji zadnje pol leta ni dobival priložnosti, s prestopom izredno zadovoljen, računa, da bi si z dobrimi igrami v vijoličastem dresu priboril tudi nastope v članski romunski reprezentanci, doslej je igral le za mlajše selekcije. "Za začetek bi se rad zahvalil za podporo celemu klubu, sem zelo vesel, da sem tukaj. Rad bi osvojil naslov prvaka, rad bi dobro treniral in da bo vse dobro. Ne želim komentirati, zakaj v prvem delu prvenstva nisem igral za Olimpijo, to je zdaj za mano. Maribor je velik slovenski klub, velik evropski klub, želim vse najboljše za klub in ekipo. Sem profesionalni igralec, ne dosežem veliko golov, ko pa ga, ga rad proslavim. Borim se za navijače in za vse v tem klubu."

Cretu se bo Mariborčanom na igrišču pridružil že na sredinih pripravah v Moravskih Toplicah.