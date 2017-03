Pance in Lundmark poslala rdeče bike na dopust

Prva finalna tekma v petek na Dunaju

26. marec 2017 ob 16:58

Celovec - MMC RTV SLO

Hokejisti KAC-a so uprizorili izjemno vrnitev v polfinalu Lige Ebel. Po zaostanku z 0:2 so nanizali štiri zmage zapored in izločili Salzburg. Šesto tekmo so dobili kar s 4:0. Drugi zadetek je prispeval Žiga Pance.

Pred tednom dni so rdeči biki vodili z 2:0 v zmagah, obe tekmi so dobili s 4:1 in prav nič ni kazalo na preobrat v seriji. Trener Mike Pellegrims se je odločil za menjavo v vratih, Tomasa Dubo je zamenjal z Davidom Madlenerjem, ki pred tem niti enkrat ni branil na tekmi končnice.

KAC je nanizal tri zmage zapored, v petek zvečer je v 67. minuti tretjo zmago v podaljšku zagotovil Pance. Na šesti tekmi se je v sejemski dvorani zbralo skoraj 5.000 gledalcev. Gostitelji so povedli v 22. minuti, ko je ob prednosti igralca več Manuel Ganahl izza vrat podal do Manuela Geierja, ki je plošček poslal pod prečko.

Gostitelji so prikazali fanatično borbenost, vseskozi so stali tesno ob igralcih Salzburga, ki niso imeli priložnosti normalno sprejeti ploščka. Ključen trenutek se je zgodil v 47. minuti, ko je David Fischer izpred svojih vrat sijajno zaposlil Panceta. Slovenski reprezentant je sprejel plošček na modri črti in sam krenil proti vratom. Bernhard Starkbaum je njegov prvi strel odbil, a je Pance nato z bližine zatresel mrežo za veliko navdušenje v sejemski dvorani.

Gostje, ki so osvojili Ligo Ebel v zadnjih dveh sezonah, so nato popustili. V 54. minuti je Jamie Lundmark z natančnim strelom pod prečko povišal na 3:0 ob prednosti igralca več. Pance se je postavil pred Starkbauma in mu preprečil pogled na plošček. Minuto zatem je končni izid postavil razigrani Lundmark, potem ko je Starkbaum še uspel zaustaviti strel Ganahla.

Dunaj je že v torek zaključil serijo z Bolzanom in je v končnici še neporažen. Prva finalna tekma bo v petek ob 20.15 v dvorani Alberta Schultza na Dunaju.

Polfinale, šesta tekma:

KAC CELOVEC - Salzburg 4:2

4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

4.945; M. Geier 22., Pance 47., Lundmark 54., 55.

Že odigrano:

Bolzano - DUNAJ 0:4

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na štiri zmage.

Finale se začenja 31. marca na Dunaju.

A. G.