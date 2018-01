Po hudem boju grenak poraz Slovencev proti Makedoncem

V skupini D zmagi Španije in Danske

13. januar 2018

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 22:51

Zagreb,Varaždin - MMC RTV SLO

Evropsko prvenstvo se ni začelo po željah slovenskih rokometašev. Bronasti z lanskega SP-ja so izgubili proti Makedoniji s 25:24. Na prvem srečanju v skupini C so Nemci z 32:19 premagali Črnogorce.



Po prvem polčasu je bil izid med Slovenijo in Makedonjio izenačen - 11:11. V prvi postavi so bili Matevž Skok, Miha Zarabec, Nik Henigman, Žiga Mlakar, Darko Cingesar, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek. Tudi kapetan Vid Kavtičnik je pozdravil poškodbo roke in je lahko igral. Slovenija je dobro začela in po 11 minutah vodila s 5:2. Blestel je vratar Skok, Slovence pa sta jezila romunska sodnika, ki sta zapored izključila Cingesarja in Igorja Žabiča. Ta je v obrambi menjal Mlakarja.

Varovanci Veselina Vujovića so prvi zadetek iz igre prejeli po nekaj manj kot 13 minutah, prva dva gola so Makedonci dosegli s sedmih metrov, na voljo pa so imeli še en kazenski strel. Prednost treh zadetkov so Slovenci zadržali do 27. minute, ko se je na semaforju izpisalo 8:11. Nato pa so tekmeci v zadnjih treh minutah in pol po zaslugi nekaj slovenskih napak in obramb rezervnega vratarja Nikole Mitrevskega ujeli priključek. Gol za 11:11 je ob sireni dal Filip Taleski.

Najboljša strelca prvega polčasa sta bila Kiril Lazarov (5) in Žiga Mlakar (4). Skok je zbral 9 obramb, enako kot na drugi strani Mitrevski (7) in Borko Ristovski (2) skupaj.

V zadnjih treh minutah in pol ni bilo gola

Tako kot je Makedonija končala prvi polčas, je nadaljevala drugega. Na krilih še naprej odlično razpoloženega Mitrevskega je povedla s 15:11 in 16:12. Nato so Slovenci le zaigrali bolje in v 45. minuti z golom Zarabca izenačili na 17:17, a je takoj nato rdeči karton dobil Cingesar, ki je zelo pomemben za igro v obrambi. S tremi zaporednimi goli krožnega napadalca Blagotinška je Slovenija sicer napravila preobrat (20:21, 21:22), toda Makedonci se niso dali zmesti in v 57. minuti so znova prišli v vodstvo s 25:24, zadel je Filip Lazarov. V zadnjih treh minutah in pol se izid ni več spremenil, žoga ob nezbrani in raztrgani igri ni našla poti v mrežo makedonskih vrat in Slovenci so doživeli hladno prho. V ponedeljek bodo imeli popravni izpit proti Nemčiji, v sredo bo še tekma proti Črni gori.

Mlakar je bil tudi na koncu srečanja s štirimi goli najboljši slovenski strelec, po tri so dosegli Blagotinšek, Janc, Cingesar in Zarabec. Za Makedonijo jih je Dejan Manaskov prispeval osem, tudi izjemno pomembna zadetka za izenačenji na 22:22 in 23:23.





Nemčija se je poigrala s Črno goro

Črna gora je korak z evropskimi prvaki izpred dveh let na Poljskem držala do izida 4:3 na začetku 12. minute, nato pa so Nemci v naslednjih desetih minutah naredili delni izid 9:0 in ušli na 13:3. Po prvem polčasu je bilo 17:9. V 42. minuti je razlika narasla na +12 (24:12), v 50. pa že na +14 (28:14). To je bila tudi najvišja prednost Nemčije na tekmi, končalo se je s +13. Najboljši strelec Uwe Gensheimer je dosegel devet zadetkov.

V soboto sta bili na sporedu še dve tekmi v skupini D v Varaždinu. Španija je bila z 32:15 boljša od Češke, Danska pa z 32:25 od Madžarske.

Hrvaška reprezentanca je do konca prvega dela prvenstva ostala brez najboljšega igralca Domagoja Duvnjaka (Kiel), ki si je v petek ob koncu tekme proti Srbiji (32:22) poškodoval mečno mišico desne noge. Najverjetneje bo manjkal tudi v drugem delu prvenstva, obstaja pa možnost, da bi lahko Hrvaški pomagal v polfinalu, če se bo tja uvrstila.



Skupina C, Zagreb

MAKEDONIJA - SLOVENIJA 25:24 (11:11)

Manaskov 8, K. Lazarov 7, Stoilov, Mirkulovski, Georgievski in F. Lazarov po 2, Pribak in Taleski po 1; Mlakar 4, Blagotinšek, Janc, Cingesar in Zarabec po 3, Marguč in Mačkovšek po 2, Henigman, Kavtičnik, Bezjak in Suholežnik po 1.

7-metrovke: 5/6; 3/4

Izključitve: 12 min; 22 min

RK: Cingesar 45./Slovenija

9.000 gledalcev



NEMČIJA - ČRNA GORA 32:19 (17:9)

Gensheimer 9, Drux 5, Weinhold, Weber, Kuhn in Kohlbacher po 3; Lipovina 7, Božović 4.

Skupina D, Varaždin



ŠPANIJA - ČEŠKA 32:15 (16:9)

Rivera, Entrerrios in Sole po 5; Kasparek 5.

DANSKA - MADŽARSKA 32:25 (14:12)

Lauge Schmidt 7, Hansen 6; Lekai 5.

