Policija bo dogajanje na in ob derbiju snemala tudi iz zraka

Preostale tekme v soboto in nedeljo

17. november 2017 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav je slovensko nogometno prvenstvo že blizu polovici, imamo še vedno dve neporaženi ekipi, kar se danes lahko spremeni.

16. krog bosta v Ljudskem vrtu odprla serijski prvak Maribor in njegov večni rival Olimpija. Oba imata enak izkupiček 11 zmag, štirih remijev in 37 točk. Njun prvi naslednji tekmec Rudar ima zaostanek že 14 točk.

Tekmeca sta se pred dnevi pomerila v prvi tekmi četrtfinala pokala, kjer je Olimpija suvereno zmagala s 3:0.

Policija bo zaradi zagotavljanja varnosti tudi snemala dogajanje. "Vse obiskovalce prireditve obveščamo, da bo Policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, tudi iz zraka. Tehnična sredstva za video snemanje bodo uporabljena na krajih v mestu Maribor, kjer se po navadi zbirajo navijači (Grajski trg z bližnjo okolico), v okolici stadiona, kakor tudi na samem stadionu, tako na tleh kot v zraku," so sporočili iz Policije.

Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in nedeljo.

Prva liga TS, 16. krog:



Petek ob 20.20:

MARIBOR - OLIMPIJA



Sobota ob 12.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



Ob 14.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ



Ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

Lestvica: OLIMPIJA 15 11 4 0 29:6 37 MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 15 1 4 10 12:36 7

