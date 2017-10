Pri lizanju ran se morajo oprijeti izkušnje proti Chelseaju pred tremi leti

Po hitrem visokem vodstvu je Liverpool lahko igral sproščeno

18. oktober 2017 ob 20:14

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora po porazu proti Liverpoolu že pogledujejo proti novim tekmecem, a na obzorju se bo zelo kmalu znova znašel angleški velikan. Vmes bosta le tekmi proti Ankaranu in Domžalah, nato jih čaka izziv na Anfieldu.

"Malo se bojim, kaj bo na povratni tekmi. Težko bo s psihološkega vidika. Vemo, da lahko veliko bolje igramo, a ta poraz bo ostal v glavi," je po neuspešnem torkovem večeru dejal Mitja Viler. Toda nekaj optimizma vijoličasti vendarle lahko črpajo iz izkušnje pred tremi leti, ko so proti Chelseaju na Stamford Bridgeu klonili s 6:0, dva tedna pozneje pa po imenitni predstavi v Ljudskem vrtu z bogataši iz Londona remizirali z 1:1.

"Tedaj je bila podobna situacija, prav tako nismo vedeli, kaj pričakovati na drugi tekmi. Bali smo se, kaj bo v Ljudskem vrtu. Zdaj bo mogoče težje, ker igramo v gosteh, a vemo, česa ne smemo delati. Skupina je zanimiva, videli smo, da je Spartak premagal Sevillo, zato bomo poskušali prikazati maksimum," je vzporednice z jesenjo 2014 povlekel Viler.

Bo poraz z 0:7 pomenil dodatno motivacijo za popravo vtisa? "Tudi danes smo bili motivirani na začetku drugega polčasa, da bi ublažili poraz oziroma ne bi izgubili še z višjo razliko. A kakovost je bila na njihovi strani. Vseeno mi je res žal, da smo tako visoko izgubili. Razlika je prevelika, še posebej za tekmo na domačem igrišču, kjer se vedno dobro upiramo in si takšnih polomov ne dovolimo," je poudaril primorski branilec.



"Rakete" je težko ustaviti

Viler, ki je poleti v kvalifikacijah dosegel izjemno pomembna zadetka proti Zrinjskemu in Hapoelu Ber Ševi, je bil tokrat med nesrečniki v domači ekipi. V 4. minuti je storil napako, iz katere je Liverpool hitro povedel. "Prvič sem dobil žogo in takoj se mi je pripetila napaka. Želel sem podati "iz prve" nazaj, Salah pa se je dobro zaletel in prišel do žoge. Takoj po golu sem bil poklapan. Čeprav moraš takoj preusmeriti misli v glavi, ti to ostane v podzavesti in se prenese na ekipo. Igrali smo v nekem strahu, bali smo se odigrati, ker so na nas ustvarjali pritisk po celotnem igrišču."

Napak je bilo preprosto preveč tudi v nadaljevanju. "Sami smo si dali tri zadetke, tako da je potem Liverpool lahko igral sproščeno. To jim je prišlo kot naročeno. Bili so v neki krizi rezultatov, ko se jim je odprlo, so verjetno zaživeli. Pri drugem golu so imeli tudi malo sreče, žoga se jim je odbijala, kot se jim je danes odbijala. Po visokem vodstvu jim je bilo lažje in so lahko puščali tri igralce v napadu. Ob takšni igri smo želeli nekaj narediti, a smo se zavedali, da spredaj prihajajo 'rakete'. Na koncu smo spet prejeli dva neumna zadetka, pri enem je bil odbitek, pri drugem napaka."

Kljub vsemu podarjenemu se je Viler strinjal, da je pretehtala kakovost. "Ni zaman Barcelona ponujala za Coutinha 160 milijonov evrov. Ne glede na to, ali si mu blizu in se zaletiš vanj ali mu pustiš prostor, te izigrajo. Vidimo, da nam veliko manjka do te najvišje ravni, čeprav se v določenih delih tekme oziroma na nekaterih tekmah dobro kosamo."



Čez tri dni v Maribor prihajajo Ankaran Hrvatini. "V soboto imamo čudovito priložnost, da se poberemo. Doma imamo v tej sezoni včasih veliko težav, ker se tekmeci proti nam zaprejo. Že štirikrat smo igrali neodločeno, a tokrat bi morali zmagati," je sklenil eden izmed dveh slovenskih reprezentantov pri Mariboru.

Milec: V slačilnici je bilo po tekmi zelo tiho

Drugi, Damjan Bohar, je dodal: "Ne bi se nam smel primeriti tako visok poraz, kaznovali so vsako našo napako. Maribor je bil preslab. Nismo delali tistega, kar smo se dogovorili v slačilnici, po hitrem zadetku se nam je vse skupaj porušilo. Trener nam je rekel, da ne smemo igrati skozi sredino, mi pa smo delali prav to. Ko ne poslušaš stroke, se zgodi to, kar se je zgodilo."

Pred novinarji se je ustavil tudi Martin Milec: "To je najhujši poraz v moji karieri. Vsak pri sebi mora razmisliti, kaj se je dogajalo. Že takoj na začetku smo doživeli šok, po katerem smo vedeli, da se bo težko pobrati. Prvi gol nas je presekal. Ko so se razigrali, jih je bilo v določenih trenutkih skoraj nemogoče ustaviti, hitrost je seveda na njihovi strani. Smo jim pa tudi sami podarili tri, štiri zadetke na prelahek način. Izgubili smo preveč žog pred svojim kazenskim prostorom, niso nam pustili igrati, naše dolge žoge so pobrali branilci, igra nam zaradi tega ni stekla. V slačilnici je bilo po tekmi zelo tiho. Hvala navijačem, ker so nas spodbujali vseh 90 minut."

Matej Rijavec